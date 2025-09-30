Minik Orman Muhafızları Projesi ile Çocuklar Doğayla Buluştu

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan 50 çocuk, "Minik Orman Muhafızları Projesi" kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlık Şefliği'nde düzenlenen etkinlikte doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Programda çocuklara tohumdan fidana uzanan süreç uygulamalı olarak anlatıldı. Çocuklar, fidan dikiminin aşamalarını öğrenirken aynı zamanda doğayı korumanın önemini yaşayarak deneyimledi. Etkinlik kapsamında ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut konuşmasında önemli mesajlar verdi. Aykut, çocukların doğayla iç içe büyümelerinin önemine değinerek, "Çocuklarımızın doğayla iç içe olmaları, çevre bilinci kazanmaları ve yeşili koruma sorumluluğunu küçük yaşlarda edinmeleri bizler için çok kıymetlidir. 'Minik Orman Muhafızları' projesi kapsamında, koruma altındaki çocuklarımızla birlikte Orman Bölge Müdürlüğümüzün fidanlığında, tohumdan fidana kadar geçen tüm aşamaları öğrenecek, yeşilin değerini yaşayarak hissedeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Aykut, orman yangınlarına dikkat çekerek, "Bugün, özellikle yaz aylarında sıkça karşılaştığımız orman yangınları, hepimize bir kez daha göstermektedir ki; her fidanın, her yeşil alanın korunması hayati önem taşımaktadır. Çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi, gelecekte doğayı daha güçlü sahiplenmelerine vesile olacaktır." diye konuştu.

Kurumlar arası iş birliğinin değerine de işaret eden Aykut, "Doğayı koruma bilincini genç nesillere aktarmak en büyük görevimizdir. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, bu anlamlı programın gerçekleşmesinde katkı sunan Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliğimiz bizim için çok kıymetlidir. Bu vesileyle desteklerinden dolayı Bölge Müdürümüz Sayın Serkan Karakurt'a ve ekibine teşekkür ederiz." sözleriyle iş birliğinin önemini vurguladı.

Aykut, sözlerini geleceğe dair umut dolu mesajlarla tamamlayarak, "Çocuklarımızın yüreklerinde yeşeren bu fidanların, geleceğimizi daha da güzelleştireceğine olan inancımız tamdır." ifadelerini dile getirdi.

Etkinlik, çocukların büyük bir heyecanla diktikleri fidanlarla sona ererken, program sayesinde hem doğa sevgisi hem de çevre bilinci küçük yaşlarda pekiştirildi. Programa ayrıca Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt da katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

Orman Bölge Müdürlüğü Fidanlık Şefi Gamze Şengül ise çocuklara hitaben yaptığı açıklamada, doğayla buluşmanın onların hayatında kalıcı bir iz bırakacağını belirterek çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlikte çocuklar da heyecanlarını dile getirdi. Fidan dikerken çok mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, "Kendi ellerimizle bir fidan diktik, büyüdüğünü görmek için sabırsızlanıyoruz. Doğayı korumak çok güzel bir şey, bugün öğrendiklerimizi arkadaşlarımıza da anlatacağız." sözleriyle duygularını paylaştı. - ERZURUM