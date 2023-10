Minik öğrenciler suşi yapmayı öğrendi

Eskişehir Çağfen Koleji öğrencileri, farklı milletlerin kültürünü öğrenebilmek ve el becerilerini geliştirmek için Japon kültürüne ait 'suşi'yi yapmayı öğrendi.

Eskişehir Çağfen Koleji, öğrencilerini modern hayata hazırlamak, farklı alanlarda yetkinlik kazanmalarını sağlamak ve çeşitli kültürleri tanımalarına imkan sağlamak için birbirinden eğlenceli aktivitelerine devam ediyor. Eğitim ve sosyal hayatın her alanında öğrenciler için birçok aktiviteye imza atan Çağfen Koleji; son olarak öğrencilerin Japon, Tai ve Çin kültürünü tanıyabilmeleri için yöresel yemek yapma etkinliği düzenledi. Türkiye ve Eskişehir'in en önemli şeflerinden eğitim alan çocuklar, suşi yaparak, hem öğrendi hem de eğlendi. Çocukların eğitiminde sadece akademik başarıya odaklanılmamasını, bunun yanında geniş bir bilgi birikimi ve yetkinlik olması gerektiğini dile getiren Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Zengin, öğrencileri birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmek istediklerini söyledi. Öğrencilerin eğlenceli yollarla geleceğe hazırlandığını, geleceğe hazırlanırken farklı kültürler hakkında da bilgi sahibi olması gerektiğini dile getiren Zengin, "Dünya vatandaşı olmak, başka kültürleri öğrenmekle başlar" dedi.

"Bazen her küçük başlangıç büyük bir adımın habercisidir"

Düzenlenen suşi yapma etkinliği hakkında konuşan Eskişehir Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Zengin, hayatın her alanında aktif olan çocuklar yetiştirmek için farklı kültür birlikteliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Asya mutfağını tanıyacak olan çocukların hem kültürü tanımasının hem de yemekleri yapabilmesinin güzel bir başlangıç olduğunu ifade eden Zengin, "Günümüzde okulların sadece akademik başarı değil, onun dışında hayatı içinde yaşayan çocuklar yetiştirmesi gerekiyor. Hele ki dünya vatandaşı olmak, başka kültürleri öğrenmekle başlar. O yüzden bugün bize bu etkinliği sağlayan değerli restoran işletmesine ve sahibine teşekkür ediyorum. Şuan burada öğrenciler Japon, Tai ve Çin mutfağını öğreniyorlar. Bunu öğrenmeleri demek, dünyaya entegre olmaları demektir. Bu kültürü benimsemek değil ama bunu bilerek yaşamak demektir. Bu yüzden okulların artık yeni misyonu olan, özellikle Milli Eğitim Bakanımızın da ifade ettiği gibi, 'Sadece akademik başarı değil, hayatın içinde yaşayan çocukları yetiştirme anlamında kültür birliktelikleri ve eğitimi bizim için değerli oluyor.' O yüzden buradayız ve çocuklarımızın başka kültürleri öğrenmesine imkan sağlıyoruz. Çocuklar için farklı bir şey öğrenmek her zaman çok değerli ve eğlencelidir, o yüzden bugün hayatlarında hiç yapmadıkları bir şeyi yapıyorlar hatta belki ilk defa yemek yapıyorlar. Genelde anneler çok izin vermezler ama belki de bu çocuklar buradan sonra evde annelerine yardım edecek ve belki de mutfağa dahil olacaklar. O sebeple bu çok değerli bir şey, bazen her küçük başlangıç büyük bir adımın habercisidir" dedi.

"Sadece Türk mutfağına bağlı kalmamak ve bütün dünyayı öğrenmek lazım"

Çağfen Koleji'nin öğrencileri için düzenlediği etkinliğe restoranının kapılarını açan işletme sahibi Mert Ünal, dünya kültürlerini tanıyarak büyümenin çocuklar için çok faydalı olacağını söyledi. Öğrencilerin, bu etkinlik ile birçok vatandaşın bile bilgi sahibi olmadığı kültürleri yemek yaparak öğrenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ünal, "Asya mutfağının şehrimizde çok fazla talep görmediğini ve buna daha çok talep getirebilecek şekilde yapılması gereken bir etkinlik olduğunu düşündüğümüz için Serkan Bey ile beraber ortaklaşa bir etkinlik gerçekleştirdik. Asya mutfağının daha doğru bir biçimde öğrenilmesi bizim için çok kıymetli ki özellikle doğru Asya mutfağını tüketmek çok anlamlı ve önemlidir. Onun için Türkiye'nin en iyi şeflerinden biri olan ustamız şuan çocuklarımıza eğitim veriyor. Sadece Türk mutfağına bağlı kalmamak lazım ve bütün dünyayı öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Tabi ki bizim mutfağımız çok önemli ama burada Japon, Çin ile Tai mutfağımız mevcut ve bu kültüre de sahip olmak, insanları burada yetiştirebilmek bizim için çok değerli. Herkes gelmeli ve tatmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İlk defa suşi denemiş oldum"

Çağfen Koleji'nin yenilikçi eğitim metotları sayesinde suşi yapma etkinliğine katılan 11 yaşındaki Erdinç Doruk Şenvardar, etkinliği çok sevdiğini söyledi. Etkinlik hakkında konuşan Şenvardar, "Çok eğlenceli oldu çünkü bir yemeği kendimiz yapmak ve onunla uğraşmak çok eğlenceli bir aktivite. İlk defa suşi denemiş oldum. Ayrıca şef ile tanışmış oldum ve o bize yol gösterdi. Daha önce hiç suşi yapmamıştım ama yaptığım yemekler olmuştu. Burada olduğum için mutlu ve heyecanlıyım. Arkadaşlarımla vakit geçirmek güzel oluyor, suşinin lezzetini de çok beğendim" dedi.

Yapılan etkinlikten memnuniyetini dile getiren 12 yaşındaki bir başka öğrenci Özce Yılmaz ise, "Çok mutluyum, daha önceden de yaptığım bir şeydi ve çok önemli bir deneyim oldu benim için, başka birisinden de öğrendiğim için daha da mutlu oldum. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu, şef çok enerjik, bize çok katkısı oldu. Yapamadığımız şeyleri sorduk ve o da bize öğretti, çok güzeldi" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR