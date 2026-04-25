Milletvekili Ölmeztoprak'dan hem kurumlara, hem millete yakın temas

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İl Göç İdaresi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve Battalgazi'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde göç yönetimi, sağlık hizmetleri ve Malatya'nın gastronomi değerlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Malatya'da kamu kurumları, sağlık kuruluşları ve mahalle ziyaretlerini kapsayan yoğun bir program gerçekleştiren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, göç yönetiminden sağlık hizmetlerine, yerel kalkınmadan gastronomi kültürüne kadar farklı başlıklarda açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirdiği temaslarda, sahadaki uygulamalar ve yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi.

Göç yönetiminde "dengeli ve kontrollü yapı" vurgusu

Milletvekili Ölmeztoprak, İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş'u ziyaret ederek, Malatya'daki göç yönetimi, düzensiz göçle mücadele ve kurumlar arası koordinasyon üzerine değerlendirmelerde bulundu. Malatya'nın göç yönetiminde kontrollü ve dengeli bir yapı ortaya koyduğunu belirten Ölmeztoprak, "Malatya'mız son yıllarda göç yönetimi konusunda ortaya koyduğu dengeli ve kontrollü yaklaşım ile dikkat çeken illerimizden biri olmuştur" dedi.

Düzensiz göçle mücadelenin etkin şekilde sürdüğünü vurgulayan Ölmeztoprak, kurumlar arası koordinasyonun ve sahadaki takibin güçlü bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Sürecin hem güvenlik hem de kamu düzeni hassasiyetiyle yürütüldüğünü dile getirdi. Daha önce faaliyet gösteren barınma alanlarının planlı şekilde sürecini tamamlamasıyla birlikte, il göç yönetiminin yeni bir aşamaya geçtiği belirten Ölmeztoprak, geri gönderme mekanizmaları ile kayıt ve takip sistemlerinin daha etkin hale getirildiğini kaydetti.

Uluslararası öğrencilerin süreçlerine de değinen Ölmeztoprak, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin işlemlerinin belirli bir düzen içerisinde yürütüldüğünü, eğitim ve uyum süreçlerinde koordinasyon sağlandığını ifade etti. Çalışmaların, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un koordinasyonunda sürdürüldüğünü belirten Ölmeztoprak, ilgili kurumlara ve sahada görev yapan personele teşekkür etti.

Hastanede 23 Nisan ziyareti: Çocuklara moral desteği

Turgut Özal Tıp Merkezi'ni de ziyaret eden Ölmeztoprak, onkoloji ve pediatri servislerinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette çocukların bayram sevincine ortak olan Ölmeztoprak, ailelerle de sohbet etti. Tedavi gören çocukların ortaya koyduğu mücadelenin önemli bir örnek olduğunu belirten Ölmeztoprak, "Her bir evladımızın verdiği mücadele, hepimize sabrı, dirayeti ve umudu yeniden hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarının özverisine dikkat çeken Ölmeztoprak, doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti. Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi.

Battalgazi'de hane ziyareti ve gastronomi vurgusu

Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde ev yemekleriyle Malatya'ya özgü lezzetleri yaşatan Ali ve Gülistan çiftinin evine konuk olan Ölmeztoprak, geleneksel mutfağın kültürel kimliğin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Malatya mutfağının sadece yemeklerden ibaret olmadığına dikkat çeken Ölmeztoprak, bunun aynı zamanda "hafıza, kültür ve kimlik bütünü" olduğu vurguladı. Malatya mutfağının güçlü bir mirasa sahip olduğunu belirten Ölmeztoprak, kentte 37 coğrafi işaretli ürün bulunduğunu, bir ürünün ise başvuru aşamasında olduğunu ifade etti. Kayısının ise uluslararası ölçekte önemli bir marka olduğunun altını çizdi.

"Malatya'mızın mutfağını daha güçlü hale getireceğiz"

Malatya'nın gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ölmeztoprak, bu alanda yürütülen çalışmalara ilişkin, "Amacımız Malatya'mızın mutfağını sadece yerelde bilinen bir değer olmaktan çıkarıp, ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir gastronomi markasına dönüştürmektir. Malatya'mızın gastronomi zenginliği tüm ilçelerimize yayılan güçlü bir mutfak kültürünü barındırmaktadır. Her ilçemiz kendine özgü ürünleriyle bu zenginliğe katkı sunmaktadır" diye konuştu.

Yeni coğrafi işaret başvurularının teşvik edildiğini belirten Ölmeztoprak, yerel üreticilerin desteklenmesi ve geleneksel tariflerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı