MHP'den Adıyaman'da "Terörsüz Türkiye" Buluşması: Anayasa'nın İlk Dört Maddesi ve Türkçe Kırmızı Çizgidir

(ADIYAMAN) - MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, PKK'nın Türkiye sınırları içerisinde eylem yapamaz hale geldiğini ifade etti. Şanlıtürk, "Bu bir müzakere masası değildir. Anayasa'nın ilk dört maddesi, devletin kurucu ilkeleri, 'eğitim dili Türkçe'dir' hükmü kırmızı çizgimizdir. Üniter yapı, bayrak, vatan ve resmi dil tartışma konusu dahi değildir. PKK'nın tüm türevlerine, PYD/YPG/SDG dahil hiçbirine göz yumulmayacak. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna geçit verilmeyecektir. Türkiye, sınırında ve ötesinde milli güvenliğini tehdit eden hiçbir gelişmeyi görmezden gelmez" dedi.

MHP'nin "Terörsüz Türkiye - Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında düzenlediği Adıyaman programı, Öğretmenevi'nde yapılan basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, MYK ve MDK üyeleri ile MHP Adıyaman teşkilatı, Ülkü Ocakları, Kamu-Sen, TÜRKAV temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, "Sayın Genel Başkanımızın TBMM'de ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerini gidermek, sürecin içeriğini ve kapsamını anlatmak için ülkemizin 9 bölgesinde toplantılar yapıyoruz" dedi. Önat, yeni dönemde sivil toplum örgütleriyle doğrudan temaslar kuracaklarını, sahadaki hassasiyetlerin birebir diyaloglarla karşılık bulacağını kaydetti.

"Ne pazarlık var, ne taviz..."

MHP MDK Üyesi Fikret Gökberk Osmanağaoğlu da "MHP, kurulduğu günden bu yana eli değil, gövdesini taşın altına koymuştur. Terörün ülkemize vurduğu prangayı kırmak, evlatlarımızın şehit olmamasını sağlamak ve teröre aktarılan kaynakları kalkınmaya yönlendirmek istiyoruz. Bu süreçte ne bir pazarlık, ne bir taviz, ne de Anayasa'nın ilk dört maddesinde bir değişiklik söz konusudur. Milli ve manevi değerleri koruma kararlılığımız bakidir" diye konuştu.

Osmanağaoğlu, bilgilendirme toplantılarının bölgesel düzeyde devam edeceğini ve yarın Gaziantep'te yapılacak oturumda daha kapsamlı detayların paylaşılacağını belirtti.

"Türkiye cephesini güçlendirmek zorunda"

MHP MYK Üyesi Oğuz Yılmaz ise "Sayın Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te ortaya koyduğu bu inisiyatifin, içeride terörün fikri temellerini zayıflattığını görüyoruz. Türkiye, yaklaşmakta olan bölgesel savaş ihtimalleri ve dış risklere karşı cephesini güçlendirmek zorunda. 'Terörsüz Türkiye' bu açıdan hem iç barışı hem de dış güvenliği tahkim eden bir vizyondur" diye konuştu. Yılmaz, toplumun farklı kesimlerinden gelen desteğin sürecin meşruiyetini artırdığını da sözlerine ekledi.

"PKK, Türkiye içinde eylem yapamaz hale geldi"

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, terörle mücadelede gelinen noktaya dair şöyle konuştu:

"47 yıla yaklaşan bir mücadeleden söz ediyoruz. Bu uğurda 8 bin 500'ün üzerinde askerimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz şehit oldu, 6 bin 500'den fazla sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. Ancak bugün PKK, Türkiye sınırları içinde eylem yapamaz hale gelmiştir. Bu bir geri çekilme değil, devlet aklının ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığının bir sonucudur. Yaklaşık 2,5 trilyon dolar olduğu tahmin edilen terör maliyeti bu milletin alın teridir. Sadece deprem sonrası konut stokunun yenilenmesi için 406 milyar dolar ihtiyaç varken bu tablo bize şunu söylüyor: Kaynaklarımızı artık çocuklarımızın eğitimine, sanayiye, tarıma, şehirlerin dönüşümüne yöneltmeliyiz.

"Anayasa'nın ilk dört maddesi ve Türkçe kırmızı çizgidir"

Bu bir müzakere masası değildir. Anayasa'nın ilk dört maddesi, devletin kurucu ilkeleri, eğitim dili Türkçedir hükmü kırmızı çizgimizdir. Üniter yapı, bayrak, vatan ve resmi dil tartışma konusu dahi değildir. PKK'nın tüm türevlerine, PYD/YPG/SDG dahil hiçbirine göz yumulmayacak. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoruna geçit verilmeyecektir. Türkiye, sınırında ve ötesinde milli güvenliğini tehdit eden hiçbir gelişmeyi görmezden gelmez."

Tüm paydaşları sürece destek olmaya davet eden Şanlıtürk, "Bu süreç sahada diyalogla, STK'larla birebir temasla, doğrudan bilgilendirmeyle ilerleyecek. Kutuplaşmadan, sloganların arkasına saklanmadan, bilgi ve sükünetle yürümeliyiz. 'Terörsüz Türkiye' hedefi çocuklarımızın geleceği için ortak paydamızdır" dedi.