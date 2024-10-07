MERSİN Mersinli Kübranur, 6 ayda 26 kilo verdi

MERSİN'de, 3 yaşında Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan ve şu an 24 yaşında olan özel birey Kübranur Çelik, ayağından ameliyat olduktan sonra hareketsizleşmesi nedeni ile 105 kiloya ulaşınca 6 ay önce bağladığı Engelsiz Yaşam Merkezi sayesinde 26 kilo verirken ailesi kızlarındaki pozitif değişimin mutluluğunu yaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde açmış olduğu Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya ve onlara iyi gelmeye devam ediyor. 3 yaşında Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan ve şu an 24 yaşında olan Kübranur Çelik, Büyükşehir'in Engelsiz Yaşam Merkezi sayesinde tam 26 kilo verdi. Daha önceleri oldukça hareketli bir yapıya sahip olan ve ayağından ameliyat olduktan sonra hareketsizleşen Kübranur, sık ve aşırı yemek yiyerek 105 kiloya ulaşmıştı. Son zamanlarda sağlık durumunun kötüye gitmesi sebebiyle Büyükşehir'in Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan Fitness Salonu'na yazılan Kübranur, Beden Eğitimi ve Fitness Antrenörü Emirhan Uka eşliğinde, haftanın 3-4 günü yoğun bir eğitim programına başladı.

Başlarda antrenmanlarda zorluk çeken Kübranur, sıkı bir motivasyon ve azim göstererek 6 ay gibi kısa bir sürede 79 kiloya indi. Kilo verdikten sonra sağlık durumu düzelen ve değerleri normale dönen Kübranur, kendini artık oldukça iyi hissediyor. Kızındaki pozitif değişimi gören aile de, Kübranur'un mutluluğunu paylaşıyor. Kendilerini, Büyükşehir sayesinde şanslı hisseden aile, benzer sıkıntıları yaşayan ailelerin de kendilerini yalnız hissetmemesi için Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başvurmalarını tavsiye ediyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Fitness Antrenörü Emirhan Uka; merkeze gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte eş zamanlı spor yapabilme imkanı olduğunu, bu sayede ailelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirebildiklerini söyledi. Merkezde sporun yanı sıra çok çeşitli kursların olduğunu anlatan Uka, "Merkezimizde, küçük yaş grubu çocuklar için sportif faaliyet alanımız var. Aşçılık kursumuz, seramik atölyemiz, Mola Evi'miz var. Çocuklar sosyal aktivite yaparken, ailelerin nefes alabileceği alanlar var. Çocukların akademik anlamda gelişimlerine katkı sunarken hem kurum içinde, hem de kurum dışındaki etkinliklerle onların ve ailelerinin sosyalleşmesini sağlıyoruz" dedi.

Kübra'nın, 6 ay gibi kısa bir sürede yapmış olduğu düzenli ve sıkı antrenman sonucu ciddi bir kilo verdiğini aktaran Uka, "Kübra, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan bir öğrencimiz. İlk başladığımız antrenman programı, kardiyovasküler sistemi çalıştırıyor. Antrenmanın 20-25 dakikası interval antrenmanlar, sonrasında kardiyo çalışıp hafif ağırlıklarla bitiriyorduk. Kübra şu an profesyonel anlamda 1,5 saat antrenman yapıyor. Bunun yanında beslenme düzeni de çok iyi ve sağlıklı. Bu konuda aileyi de tebrik ediyoruz. Çünkü çok özverili ve bizimle ortak bir şekilde bu süreci yönettiler. Kübra 6 ay gibi bir sürede 26 kilo verdi. Hedefimiz 6-7 kilo daha vermek ve bunu stabil bir şekilde koruyabilmek" diye konuştu.

Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı alan kişilerde yeme bozuklukları yaşanabileceğini vurgulayan Uka, "Bu kişilerde düzensiz yemek yeme, günde 6-7 öğünlere çıkan bir yeme alışkanlığı oluyor. İlerleyen zamanlarda kalp damar hastalıkları, obezite ve obezite öncesi yaşanan problem ve sorunları açığa çıkabiliyor. Kübra buraya başladıktan sonra, 3 öğün düzenli beslenmeye başladı. Fast-food yok. Sağlıklı besinler ve su tüketimi arttı. Şu an herhangi bir sağlık problemi yok" diye konuştu. Merkezden faydalanan ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını da kaydeden Uka, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak; özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin, hayatın her alanında yanlarındayız" dedi.

Kübranur Çelik'in annesi Halime Çelik, Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geldikten sonra kızında yaşadıkları olumlu değişimleri anlatarak, "Kızım Otizm hastası ve yemeyi çok seviyordu. Buraya gelmeye başlayalı 6 ay oldu ve Kübra 105 kilodan 79 kiloya düştü. Şimdilerde çok mutlu ve biz de sevinçliyiz" dedi. Kübra'ya Otizm teşhisinin 3 yaşında konulduğunu ve o yaştan itibaren özel eğitimler almaya başladığını kaydeden Çelik, haftanın 3-4 günü de Engelsiz Yaşam Merkezi'nden faydalandıklarını dile getirdi. Kübra'nın küçük yaşlarda hiperaktif bir çocuk olduğu belirten Çelik, "Kübra sürekli zıplayan bir çocuktu. Bir ayağından ameliyat geçirince, o hareketliliği de gitti. Birdenbire çok fazla kilo aldı. Kübra'yı hastaneye götürdüğümde, insüline karşı direnci olduğunu ve bağırsaklarında genişleme olduğunu söylediler. Kalp nabzı çok hızlı atıyordu. Şimdi çok sağlıklı ve değerleri gayet güzel" sözlerine yer verdi.

Otizm'in, özel tedavi gerektiren bir hastalık olduğunu da söyleyen Çelik, "Benim çocuğum Otizmli olduğu için, ben Otizm'i biliyorum. Burası bizim için çok güzel oldu. Daha önce Kübra özel eğitime gidiyordu, ama haftanın 1 günü olduğu için bir gelişme olmuyordu. Buranın çok fazla faydasını gördük" diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklar için çok çeşitli kurslar olduğunu da belirten ve ailelere tavsiye eden Çelik, "Aileler çocuklarını alsınlar ve buraya gelsinler. Burada seramik de var spor da. Böyle yerlerin çoğalmasını ve özel gereksinimli çocukların evde kalmamasını istiyorum. Çocuklar böyle yerlere geldiği zaman hem sosyalleşiyor, hem de kaynaşıyorlar. Toplum içine çıktıklarında daha güzel hareket ediyorlar, ama evde kalan çocuklar bir gün dışarı çıksa perişan oluyorlar. Çünkü dışarıya hemen adapte olamıyorlar" ifadelerini kullandı.