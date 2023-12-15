Mersin'de Üniversitelilerin Mentoru Büyükşehir Kariyer Merkezi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, bir yeniliğe daha imza atarak Mersin Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi iş birliğinde 'Yeni Nesil Mentorlük Projesi'ni hayata geçirdi. Etkinlikte, üniversitelerde okuyan öğrencilerle firma yetkilileri bir araya geldi. Etkinlikte, öğrenciler profesyonellerle iş dünyasına ve kariyer yolculuklarına ilişkin sohbet etme imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kariyer Merkezi, bir yeniliğe daha imza atarak, kentte bulunan Mersin Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi iş birliğinde 'Yeni Nesil Mentorlük Projesi' kapsamında 'Tersine Mentorlük Programı'nı hayata geçirdi. Etkinlikte; üniversitelerde okuyan öğrencilerle, Berdan Cıvata, Şişecam, Migros ve Bn Hotel'in firma yetkilileri buluşturuldu. Öğrenciler etkinlik sayesinde firma yetkilileriyle; staj programları, kariyer planlaması, cv düzenleme, mezun olduktan sonra iş fırsatları ve kariyer yolculukları üzerine sohbet etme imkanı buldu.

ÖZADA: "AMACIMIZ ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİ İŞ HAYATINA DOĞRU BİR ŞEKİLDE HAZIRLAMAK"

'Yeni Nesil Mentorluk Projesi' kapsamında 'Tersine Mentorluk' programını hayata geçirdiklerini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, programda 4 üniversiteden 60 öğrenciyi 4 şirket yöneticisi ile buluşturduklarını belirtti. Amaçlarının üniversiteli gençleri iş hayatına doğru bir şekilde hazırlamak olduğunu kaydeden Özada, programda öğrencilerin; iş dünyasının koşullarını, kriterlerini, staj programlarını, iş hayatına nasıl başvuru yapacaklarını ve özgeçmiş hazırlarken nelere dikkat edeceklerini ilk ağızdan öğrendiklerini söyledi.

"TÜRKİYE ÇAPINDA İLK DEFA MENTORLUK PROGRAMI DÜZENLENİYOR"

Programın model niteliğinde olduğunu ve başarılı bir şekilde tamamlandığını vurgulayan Özada, "Türkiye çapında şu an bir Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa mentorluk programı düzenleniyor. Biz bunu her ay sürdürülebilir bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Bunun dışında da 2024 yılının ilk yarısında 200'den fazla öğrenciyle iş dünyasını ve STK'ları buluşturarak programımızı geliştirmek istiyoruz. Yapmış olduğumuz programın öğrencilerin gelecek kariyerleri için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü aracı firmalarla; mesela danışmanlarla görüşmeleri evet katkı sağlar ama firmaların birinci dereceden yetkilileriyle görüşmeleri kendilerini geleceği hazırlama konusunda çok daha büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

KAYHAN: "ÖĞRENCİLER, MEZUNLAR VE SEKTÖR ARASINDA BİR KÖPRÜ GÖREVİ KURUYORUZ"

Hayata geçirdikleri proje ile hem gençlerin ihtiyaçlarını duyurduklarını hem de sektörün taleplerini yansıttıklarını kaydeden Çağ Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Eda Kayhan, "Sürekli gelişen, teknolojik olarak ilerleyen ve her geçen gün biraz daha dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Sektörün de buna göre eleman ihtiyaçları var. Öte yandan gümbür gümbür de bir Z Kuşağı geliyor ve onların da sektörden talepleri var. Tabi burada sektörler de gençlerin isteklerine göre kurum kültürlerini nasıl geliştireceklerine karar veriyorlar. Bu anlamda biz öğrenciler, mezunlar ve sektör arasında bir köprü görevi kuruyoruz. Gerçekten bunun sonuçları kentimize yansıyor. Her geçen gün olumlu dönüşler alıyoruz. Bunun bir paydaşı olmaktan da çok mutluluk duyuyoruz" dedi.

GÜLERYÜZ: "BÜYÜKŞEHİR'İN 4 ÜNİVERSİTEYİ ORTAK BİR POTADA BULUŞTURMASI ÇOK EŞSİZ BİR BAŞARI"

Toros Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı ve Doktor Öğretim Üyesi Selin Saraç Güleryüz, hem öğrenciler hem de kendileri açısından oldukça verimli bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, "Dijitalleşme ve çağın çok hızlı gelişiminden dolayı artık klasik işe alım süreçleri ve klasik bir eğitim modelinin dışına çıktık. Bu sebeple firmalar tarafından öğrencilerden ya da yeni mezunlardan beklenen çok farklı şeyler olabiliyor. Öğrenciler de hem öğrenciyken hem yeni mezunken bunun endişesini taşıyor. Biz, bu tarz organizasyonlarla aslında öğrencileri ve profesyonelleri ortak bir noktada buluşturarak, onlara daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir profesyonel yaşam sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Güleryüz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 4 üniversiteyi ortak bir potada buluşturmasının eşsiz bir başarı ve yapılan çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunun da altını çizdi.

ÜNAL: "ŞİRKETİMİZİ VE MARKAMIZI TEMSİL EDİYOR OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Şişecam Cam Ambalaj Fabrikası adına etkinliğe katılım sağlayan ve insan kaynakları iş ortağı Neslihan Ünal, şirket temsilcilerinin öğrencilerle bir araya gelmesinin çok önemli ve değerli olduğunu kaydederek, "Öğrencilerin mezun olduktan sonra Mersin'de başvuracakları şirketler belli şirketler. Bu şirketlerin birebir yetkililerinin onlarla bir araya gelmesi, sorularını birebir cevaplıyor olması ve grup çalışması yapılıyor olması kendileri için önemli. Bizim için de aday veri tabanı anlamında önemli. Şirketimizi ve markamızı temsil ediyor olmak çok önemli. Ben kendi adıma bu ortamda olmaktan ve yerel yönetim anlamında Büyükşehir Belediye Başkanımızın, GİDERİK yönetiminin, Kariyer Merkezi Müdürlüğü'nün ve üniversite yetkililerimizin bu organizasyonu düzenlemesinden çok keyif aldım. İki taraf için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu süreci kazan kazan ilişkisinde tamamlayacağız ve daha sonraki mentorluk projelerinde de devam edeceğiz" dedi.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GERÇEKTEN ÖĞRENCİ DOSTU BİR BELEDİYE"

Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Suzan Atmaca ise sosyal alanda kendisini geliştirmeye odaklı olduğunu kaydederek, "Çünkü kendimizi sosyal alanda geliştirmediğimizde, iş bulma konusunda insan kaynaklarıyla birlikte mülakata girdiğimizde mesela şunları soruyorlar; 'Hobileriniz nelerdir, bize ne katabilirsiniz?' Böyle etkinliklerin bize çok faydalı olacağına inanıyorum. Bir araya geldiğimiz kişiler bizden çok daha tecrübeliler. Burası güzel şeyler öğrenebileceğimiz bir etkinlik olmuş" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci dostu bir yaklaşım ile kendilerine sunduğu fırsatı değerlendiren Atmaca, "Biz her sene sınıf atladıkça yetersizlik hissine kapılıyoruz. Çünkü bizden ne istediklerini bilmiyoruz ve yeteneklerimizi keşfetme konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu bağlamda hem bizden istedikleri hem de bizim 'yetersizlik' olarak adlandırdığımız durumun üstesinden geliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekten öğrenci dostu bir belediye. Ben böyle etkinliklere katıldıktan sonra bunu daha da fark ettim" diye konuştu.