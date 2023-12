Mersin'de 446 polis adayı mezun oldu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 29. dönem mezuniyet törenine katıldı. Törende, 446 polis adayı yemin ederek, mezun oldu.

Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Pehlivan, bugün her mezuniyet töreninde olduğu gibi karşılarında yine bir gurur tablosu olduğunu belirterek, "20 Mart 2023'ten beri eğitim alan ve bugün eğitimlerini tamamlayan genç kardeşlerimiz bugünden itibaren okuldan mezun olarak polislik mesleğine fiilen adım atıyorlar. Bu mezuniyet töreninin Cumhuriyetimizin 100. yılında olması hepimiz için ve özellikle bugün mezun olan kardeşlerimiz için ayrı bir önem arz ediyor. Onlar mesleklerinin ilerleyen kademelerine geldiklerinde 'biz Cumhuriyetimizin 100. yılında mezun olduk' diyeceklerdir. Bu tören vesilesiyle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadele kahramanlarımızı, aziz ecdadımızı, aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum" diye konuştu.

"Göreviniz vatandaşlarımızın güvenliğini ve asayişini sağlamaktır"

Bu yıl çeşitli etkinliklerle Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığını kaydeden Pehlivan, "Bu yüzyılın arkasında, köklü bir devlet ve millet geleneğine, geçmişine sahip yüzlerce, binlerce yıl var. Bununla da gurur duyuyoruz. Bu gururla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Türkiye Yüzyılına' adım atıyoruz. Bu adımı atarken şu anda karşımızda duran bu çakı gibi genç kardeşlerimiz gibi milyonlarca gencimize güveniyor ve inanıyoruz. Önceki nesiller bu yurdu, bu devleti, bu milleti nasıl omuzlarında taşıyarak bu günlere götürdüyse, devralacak olan bu kardeşlerimiz de inşallah daha da yukarılara taşıyacak ve gelecek nesillere teslim edecektir.

Köklü devletimizin, en köklü kurumlarından birisi olan Türk Polis Teşkilatında göreve başlıyorsunuz. Göreviniz vatandaşlarımızın güvenliğini ve asayişini sağlamaktır. Polis bu görevi yapınca yaşamın bütün alanları rahatlayacak; toplumumuz daha huzurlu, daha da esenlik içerisinde olacaktır. Bu manada güvenlik adeta sıfırların önündeki 1 gibidir. O önde duran 1, sağlam olduğu sürece diğer bütün alanlardaki faaliyetler de sağlam ve sağlıklı olacaktır. Siz bu yolda yürürken, hiçbir kişiye ve hiçbir zümreye minnet borcunuz yoktur. Bir minnet borcumuz varsa o da vatana hizmet borcudur. Bu borç hepimizindir" dedi.

"Vatanımıza hizmet etmek, hepimizin boynunun borcudur"

Vatana hizmet etmenin herkesin boynunun borcu olduğunun altını çizen Pehlivan, "Bu yolda eğer minnet duyguları hissedeceksek bu minnet duyguları öncelikle vatanımızadır, devletimizedir, bayrağımızadır, milli ve manevi değerlerimizedir. Annelerimize ve babalarımızadır. Bunun içindir ki, gücünüzü, şanlı tarihimizden, şanlı ecdadımızdan, aziz şehitlerimizden ve gazilerimizden alacaksınız. Gücünüzü, göğsünüzdeki inançtan, yüreğinizdeki cesaretten, vicdandan, sevgiden, hoşgörüden ve zihninizdeki bilgiden alacaksınız. Gücünüzü Anayasamızdan, kanunlarımızdan, uygulamakla mükellef olduğunuz mevzuattan alacaksınız. Gücünüzü anne ve babalarınızın, milletimizin dualarından alacaksınız. Bu anlayışla hem devletimize hem de milletimize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Bugünden itibaren yurdumuzun çeşitli noktalarına tayininiz çıkacak. Vatanımızın her bir santimetrekaresi, her bir çakıl taşı birbiri kadar kıymetlidir. İster doğuda ister batıda ister kuzeyde ister güneyde yurdumuzun hangi noktasına giderseniz gidin aynı heyecanla, aynı cesaretle, aynı kararlılık ve çalışkanlıkla görev yapacağınıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bir ekip olduğunuzu unutmayın"

Polis teşkilatında çok kıymetli birimler ve branşlar olduğunun söyleyen Pehlivan, "Hangi branşa atanırsanız atanın, o branşın en iyisi ve parmakla gösterileni olmaya çalışın. Bir takım, bir ekip olduğunuzu unutmayın. Ortak gaye etrafında toplanan bir teşkilat olduğunuzu unutmayın. Birbirinize destek olun. Birbirinize güç vererek birbirinizden güç alın. Bu sayede göreceksiniz ki, aradan geçen yıllar içerisinde tecrübe kazanarak birikim elde edeceksiniz. Elde ettiğiniz birikimi de topluma yansıtacaksınız. Her çabanız, çalışmanız, attığınız her adım toplumumuza, insanımıza huzur, mutluluk ve memnuniyet olarak yansıyacaktır. Başta ana babalarınız olmak üzere milletimizin duasını alacaksınız. Bu manadaki en büyük ödül de duadır. Aziz milletimizin hayır duaları, her daim güvenlik güçlerimizle, güvenlik birimlerimizle birliktedir. Kıymetli aileler, ne mutlu ki böyle hayırlı evlatlar yetiştirdiniz. Onlarla ne kadar gurur duysanız azdır. Onları milli ve manevi değerlerle, vatan aşkıyla, bayrak aşkıyla donattınız. Onlar da polis olmaya karar verdiler ve memleketin en kritik yerlerinde ve birimlerinde hizmet etmeye talip oldular. Biliyoruz ki onları sevgiyle, şefkatle, emekle, dualarınızla yetiştiriniz. Allah hepinizden razı olsun. Onlar da sizleri her zaman gururlandıracaklardır" ifadelerini kullandı.

Bu dönemde 446 polisin mezun olduğunu ifade eden Pehlivan, "Bu törenimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Onları tebrik ediyorum. 2009 yılından bugüne kadar 5 bin 522 kardeşimiz, bu okuldan mezun olarak yurdumuzun değişik yerlerinde görev yapıyorlar. Bu vesileyle bu çatı altında emek veren, polis adaylarını yetiştiren okul idarecileri ve öğretmenlere, bu okullarımızı destekleyen başta İçişleri Bakanımız olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Polis Akademimize, Mersin'imizden şükranlarımızı sunuyorum. Bu ve benzeri yapıların her geçen gün, çağın gereklerine daha da uygun şekilde modernize edilerek, güncellenerek ve yapısal olarak daha da sağlamlaştırılarak yoluna devam etmesini sağlayan ve bu konuda üst düzey desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyorum. Sevgili genç polis kardeşlerim mezuniyetiniz hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi 29. dönem birincisi Tunahan Sevgi, yaş kütüğüne plaket çaktı. Vali Pehlivan'ın dereceye giren polis adaylarına diploma ve ödüllerini takdim ettiği törende, 446 polis adayı yemin ederek mezun oldu.

Programa Vali Pehlivan'ın yanı sıra, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, il protokol üyeleri, emniyet mensupları ve mezun polis adaylarının aileleri katıldı. - MERSİN