Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Ramazan Bayramı Arifesinde Şehitliği Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında bugün Mersin Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit aileleri ile bayramlaştı. Başkan Seçer, “Her birine şükranlarımız sonsuz. Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Bu ülke uğruna canlarına feda ettiler” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında bugün Mersin Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit aileleri ile bayramlaştı. Başkan Seçer, "Her birine şükranlarımız sonsuz. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Bu ülke uğruna canlarına feda ettiler" dedi.

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene, Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, siyasi partilerin milletvekili adayları, şehit aileleri, gaziler ve kent protokolü katıldı. Bayramlaşma öncesinde Kur'an okunurken Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından da şehitler için dua edildi. Duaların ardından kent protokolü tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı ve ailelerle bayramlaşıldı.

Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Seçer, Sanayi Sitesi'nde bir mobilya atölyesinde çıkan yangına değinerek şu bilgileri verdi:

"Yangın kontrol altına alındı, lakin soğutma çalışmaları esnasında bir itfaiye personelimiz göçük altında kaldı, hayatını kaybetti maalesef. Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın kontrol altına alındıktan ve soğutma çalışmaları kısmen tamamlandıktan sonra enkaz altından da şu anda 3 vatandaşımızın cenazesini çıkardı arkadaşlar. Her birine şükranlarımız sonsuz. Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar."

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI BAYRAM BOYUNCA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK"

"Bayramlarda birinci derece önem arz eden mekanların başında mezarlıklar ve ibadet yerleri geliyor. Buraların bakımları, temizlikleri birimlerimiz tarafından yapılarak bayrama hazır hale getirildi. Mezarlıklara ulaşım konusunda da toplu taşıma araçlarımızla servisler oluşturuldu. Diğer taraftan, bayram dolayısıyla ev, akraba ziyaretleri olacak, insanlar annelerini babalarını ziyaret edecekler. Bu sebeple de bayram boyunca toplu taşıma araçlarımız de ücretsiz hizmet verecek. Bayramın huzurlu geçmesini diliyorum."

Kentteki depremzedeler için hizmetlerin sürdürüldüğünü de sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Belediyemizin bünyesinde de 2 bin 500 civarında misafirimiz hala geçici barınma merkezlerimizde misafir ediliyorlar. Onların tabii ki ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun dışında, evlerde yakın akrabaları yanında kalan yurttaşlarımız da var. Onların günlük ihtiyaçlarına katkı sunmak için de belediyemiz çaba gösteriyor. Sağladığımız yeme, içme, gıda imkanlarından diğer temel ihtiyaçlarına kadar birçok konuda kendilerine katkı sunmaya çalışıyoruz ve bu katkılarımız bayram süresince de devam edecek" dedi.

Bayram süresince Büyükşehir'in tüm birimlerinin teyakkuzda olacağını kaydeden Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Özellikle acil müdahale gereken hallerde hazır olması gereken zabıta, itfaiye gibi birimlerimiz başta olmak üzere Çevre Koruma Birimi'mizden Yol Asfalt Birimi'mize kadar birçok birimimiz, olası ihtiyaçlar durumunda ivedi olarak müdahale etmeleri için hazır bulunacak. MESKİ de aynı doğrultuda birimlerini sürekli hazır halde tutarak bayram boyunca vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmelerini sağlayacaklar. Belediye olarak bağlı birimlerimiz, kuruluşlarımız, herkes bu bilinçle görevlerinin başında olacak."

Türkiye'de önemli bir seçimin yaklaştığına değinen Seçer, şunları dile getirdi:

"Demokrasi tarihinin önemli seçimlerinden bir tanesi diyebilirim. Demokrasilerde sandıklar, hesap verme yerleridir. Adil ve güvenli bir seçim ortamını sağlamak, devlete düşen başlıca görevdir. Millet iradesinin, sandığa girdiği gibi çıkması gerekir. Bu hassasiyetle bu seçim sürecinde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız gitsinler, tercih ettikleri partiye oylarını versinler ve o oyların da sandıktan doğru biçimde çıkması için oylarına sahip olsunlar. Demokrasi adına, hukuk devleti adına, Türkiye'nin gelişmesi, dünyada saygın bir ülke olması açısından bu talebim olacak. 14 Mayıs'ta, umut ediyorum Türkiye'nin hayrına bir sonuç çıkacak. Hep beraber yine Türkiye için seçimden sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

Başkan Seçer, bayramın birinci günü Adıyaman'a ziyarette bulunacağını da hatırlatarak sözlerini şöyle noktaladı:

"ADIYAMAN'DA 2 AY NOKTADA KONTEYNERKENT OLUŞTURUYORUZ"

"Adıyaman'da konteynerkent oluşturuyoruz, iki ayrı noktada. Daha önce bir planlamıştık, şimdi Yaylakonak'ta da oluşturuyor arkadaşlar. Diğer bütün alanlarda da Sağlık, Sosyal Hizmetler, Kadın Aile, bütün birimlerimiz orada faaliyetlerini zaten bugüne kadar da sürdürdüler, bundan sonra da sürdürmeye devam edecekler. Bayramı idrak edeceğiz. Ben, bayramın ilk gününü Adıyaman'da geçireceğim. Ancak burada belediyemize bağlı tüm birimlerimiz bayram boyunca vatandaşlarımıza 7/24 hizmet etmeye devam edecek. Başta Mersinli hemşerilerimin, ülke insanımın, İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımın huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Hepsine sevgilerimi sunuyorum."