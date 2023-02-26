Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: Deprem Bölgesinde Hayatın Bir An Önce Normalleşmesi İçin Bütün Katkıları Yapacağız

Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, depremin ilk anından itibaren afet bölgesinde olduklarını belirterek, “Gerçekten yıkım, can kaybı ve mağduriyet çok büyük. Yerel yönetimler, merkezi hükümet, kurum ve imkanı olan tüm insanlarla el birliğiyle bu yaraları sarmak, insanların acısını dindirmek zorundayız. Hayatın bir an önce normalleşmesi için bütün katkıları yapacağız” dedi.

Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, depremin ilk anından itibaren afet bölgesinde olduklarını belirterek, "Gerçekten yıkım, can kaybı ve mağduriyet çok büyük. Yerel yönetimler, merkezi hükümet, kurum ve imkanı olan tüm insanlarla el birliğiyle bu yaraları sarmak, insanların acısını dindirmek zorundayız. Hayatın bir an önce normalleşmesi için bütün katkıları yapacağız" dedi.

Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, koordinasyonu Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne verilen afet bölgesi Adıyaman'a giderek depremzedeleri ziyaret etti. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek personelden bilgi aldı. Adıyaman ve bazı ilçe ile belde belediyelerinin başkanlarını da ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Seçer, depremin yıkımının azaltılması için her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Ziyaretine, ilk olarak MESKİ'nin temiz içme suyuna kavuşturduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başlayan Başkan Seçer, burada Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya geldi. Yıldırım'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Seçer, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Ardından Harmanlı'ya geçen Başkan Seçer, Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci'yle görüşerek Adıyaman'ın yaralarının sarılması için el birliğiyle çalışacaklarını dile getirdi. Başkan Seçer, daha sonra Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesine giderek Belde Belediye Başkanı Mahmut Alan ile birlikte incelemelerde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Adıyaman merkezde yapımını sürdürdüğü konteynerkenti de ziyaret eden Başkan Seçer, çalışmaları yerinde inceledi. Seçer, Adıyaman'ın koordinesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilendirildiğini belirterek şunları kaydetti:

"İlk günün hengamesi içerisinde bütün belediyelerimiz, mümkün olan her noktaya ulaşmak için gayret sarf etti. Daha ne yaptığımızı bilerek, daha kontrollü, daha efektif, depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bu çalışmaları, devletin diğer kurumlarıyla beraber istişare halinde, iş birliği halinde yürütme gayreti içerisindeyiz.

Bu gördüğünüz alan, 80 bin metrekare üzerine 670 konteynerden oluşan, sahra hastanesinin, okuma salonunun, kreşlerin, sosyal donatı alanlarının olduğu güzel bir çalışma. Burada bir konteynerkent oluşturuyoruz ama bunu yaparken de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz, her türlü ince hesaplamaları yapıyoruz. Çünkü burada insanlar uzun süre kalma durumunda olabilirler. Neticede kalıcı konutların yapılması mutlaka zaman alacak, süre alacak ve Adıyaman da kış koşullarının çetin olduğu bir bölge iklimsel olarak. Dolayısıyla da burada vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek bir mini kent oluşturma gayreti içerisindeyiz.

Önümüzün açılması, işlerimizin kolaylaştırılması son derece önemli. Bizim burada yapacağımız işlerin engellenmesi, onlara getireceğimiz hizmetin gecikmesi anlamına gelir. Umut ediyorum sadece Adıyaman'da değil, diğer bölgelerde de bu tip olaylarla belediyelerimiz karşılaşmaz.

Elimizin uzandığı her noktaya biz de diğer kurumlarımızla beraber, iş birliği içerisinde Adıyaman'ın ayağa kalkması, hayatın normalleşmesi, vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her türlü gayreti göstereceğiz. Umut ediyorum, hep beraber bu yaraları saracağız. Yıkım büyük, acı büyük, kayıplar çok büyük. Ama bunları zaman içerisinde hep beraber saracağız. Milletimiz de vatanımız da büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir devlettir. Hepimize geçmiş olsun."

Çalışmalarının yalnızca konteynerkent ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Seçer, özelikle Gölbaşı'nda önemli çalışmalara imza attıklarını, "Özellikle oranın altyapı, kanalizasyon, arıtma, içme suyu şebekesinde çok önemli sorunlar var. Biz, orada yaklaşık bir hafta, 10 günden beri de diğer belediyelerle beraber içme suyu şebekesinin ayağa kaldırması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yine kanalizasyon sisteminde önemli sorunlar var. Arıtma sisteminde önemli sorunlar var. Harmanlı ve Yaylakonak'ta çok büyük tahribatlar var" sözleriyle aktardı.

Seçer, ziyaretleri sonrası Adıyaman ilçe ve belde belediye başkanları ile sorunları dinlediği ve çözüm önerileri paylaştığı bir toplantı yaptı. Toplantıda amaçlarının bölgelere ve çalışmalara proje, maddi ve manevi bazda katkı vermek olduğunu vurgulayan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 23 belediye ile ortak olarak Adıyaman'da çalışacaklarını paylaştı.