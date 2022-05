Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Elvanlı'da Anneler Günü Kutlamasına Katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü dolayısıyla Erdemli ilçesinin Elvanlı Mahallesi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel günlere kavuşacaklarının vurgusunu yapan Başkan Seçer, tüm annelerin gününü kutladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anneler Günü dolayısıyla Elvanlı'da düzenlenen etkinliğe katıldı. CHP Erdemli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen kutlama programına Başkan Vahap Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ile Alpay Antmen, Erdemli İlçe Başkanı Ahmet Dursen Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, CHP il ve ilçe yöneticileri ile Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ da katıldı.

"ANNE SEVGİSİ, ANNE ŞEFKATİ BAMBAŞKA"

Elvanlı ve çevresindeki mahallelerden yüzlerce kadının katıldığı kutlama programında şenlik havası yaşandı. Seçer'i sevgi seliyle karşılayan kadınlar ve gençler zaman zaman çalan şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı. Başkan Seçer, coşkulu bir kalabalıkla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kadınlara seslendi. Annelerin yerinin bambaşka olduğunu vurgulayan Seçer, "İyi ki varsınız. Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar. Benim annem yıllar önce vefat etti, Allah gani gani rahmet eylesin. Anne başka. Anne sevgisi, anne şefkati bambaşka" dedi.

"ALLAH ANALARIMIZI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"

Tüm canlılar içerisinde annelerin farklı bir yüreğe sahip olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Bırakın insan olmayı, hayvanların bile yavrularını nasıl kokladığını, nasıl koruduğunu, önce onun doymasını sağladığını, önce onun güvenliğini sağlaması gerektiğini hayatımızın her alanında görüyoruz. Allah analarımızı başımızdan eksik etmesin. Onların hayır duaları bizlere yeterli" diye konuştu.

"HER AİLEDE, HER HANEDE, HER YUVADA HUZUR OLSUN. BUNUN İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Savaşta ve kavgada en çok annelerin gözyaşı döktüğünü hatırlatan Başkan Seçer; "Bizler memleketimiz için Mersinimiz için Türkiyemiz için ama insanlık için çalışıyoruz. Keşke savaşlar olmasa, kavgalar olmasa, acılar olmasa. Gözyaşı olmasa. Analar ağlamasa. Savaştan, kavgadan, kötü olaylardan en çok etkilenen analar. Onlar ağlıyor. Huzur olsun. Başta ülkemde, Mersinimde insanlar huzurlu olsun. İşi olsun, aşı olsun, başını sokacak bir yuvası olsun. Herkes mutlu olsun. Sokaklar cıvıl cıvıl olsun. Herkes gülsün. Her ailede, her hanede, her yuvada huzur olsun. Bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

"BİZLER SİZLERİN HAKKINI, SİZLERİN KAYNAKLARINI SİZLER ADINA SİZLERE HİZMETE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Halkın kaynaklarını halka hizmet için harcadıklarını belirten Seçer, "Allah kimseyi vicdanıyla sınamasın. Allah hiçbir yöneticiyi yetim hakkına, kul hakkına tenezzül edecek duruma getirmesin. Bizler sizlerin hakkını, sizlerin kaynaklarını sizler adına sizlere hizmete dönüştürüyoruz. Sizler bize güvendiniz sizler bize itibar ettiniz sizler 'Mersin'i yönet' dediniz. Bizler buna layık olmaya çalışıyoruz, her şeyin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Onu da yapıyoruz. Çünkü siz her şeyin en iyisine layıksınız" dedi.

"ERDEMLİ BİR BAŞKA GÜZEL. ERDEMLİ ÇALIŞKAN İNSANLARIN, ÇALIŞKAN KADINLARIN OLDUĞU YER"

Kadınların başlarının tacı olduğunu vurgulayan Seçer, "Şu anda Erdemli'de olduğum için söylemiyorum, bunu kalben söylüyorum; Erdemli bir başka güzel. Erdemli çalışkan insanların, çalışkan kadınların olduğu yer. Taşı sıksa suyunu çıkaracak kadınlarımızın olduğu yer. Erdemli'de herkes çalışıyor, üretiyor. Tarlada, bahçede, fabrikada, paketlemede, hizmet sektöründe çalışıyor. Erdemli çok daha güzel noktalara gelecek" diye konuştu.

"AYRIMCILIK YAPMAK BU ÜLKEDE TOPLUMUN İÇERİSİNE NİFAK SOKMAKTIR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarında ayrımcılık yapmadıklarını ve ayrımcılığı reddeden bir anlayışa sahip olduklarını vurgulayan Başkan Seçer, "Ayrımcılık yapmak bu ülkede toplumun içerisine nifak sokmaktır. Topluma yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bizi birlik kurtaracak, bizi beraberlik kurtaracak. Nasıl ki 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde dedelerimiz, atalarımız ülkemizin kurtuluşu için canlarıyla, kanlarıyla mücadele ettiyse; birlik içerisinde bu şanlı bayrağı, bu vatanı bize armağan ettiyse; onların birliğine beraberliğine borçluyuz. Biz de aynı duygularla ülkemizi çok daha iyi noktalara getirmeliyiz ama birlik ve beraberlik içerisinde" dedi.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR SİZİN YANINIZDA"

Erdemli'de yaşayanları Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden yararlanmaya çağıran Başkan Seçer; Dosthane, evde bakım ve evde yemek gibi vatandaşların dertlerine derman olacak hizmetlerin yanında özel gereksinimli bireylere yönelik düzenledikleri hizmetleri de detaylı bir şekilde anlattı. Vatandaşlara her tür dilek, talep, şikayet ve teşekkürleri için Teksin uygulamasını işaret eden Seçer, "Mersin Büyükşehir sizin yanınızda. Belediyecilik sadece yol yapmak, bina yapmak, beton yapmak değil. Belediyecilik; vatandaşlarıyla hemhal olmak, dertleriyle üzülmek, mutluluklarıyla sevinmektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi sizin abiniz, babanız, kardeşiniz, nasıl hissediyorsanız. Belediye sizsiniz. Belediye halkındır" diye konuştu.

Erdemli'de Mergin Köprüsü ve Lamos Köprüsü gibi Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yol ve köprülerden de bahseden Başkan Seçer, Şahna Mahallesi'ne ilk kez içme suyu getirdiklerine dikkat çekti. Bir annenin musluğundan su aktığı için sevinçten ağladığını anlatan Seçer, "Vatandaşlarımızı Allah ağlatmasın. Allah, teyzem gibi sevincinden ağlatsın ama üzüntüsünden ağlatmasın. Biz sizler için varız. Sizler için çalışıyoruz" diye konuştu.