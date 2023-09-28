Menemen, TEKNOFEST'te gelenekselliği ve teknolojiyi birleştirdi

Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki dev festivali TEKNOFEST'te katılımcı olarak yer alan Menemen Belediyesi, hem geleneksel çömlekçilik hem VR gözlük deneyimi hem de elektrikli tramvayla gelenekselliği teknoloji ve gelecekle harmanladı.

Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki dev festivali TEKNOFEST'te katılımcı olarak yer alan Menemen Belediyesi, hem geleneksel çömlekçilik hem VR gözlük deneyimi hem de elektrikli tramvayla gelenekselliği teknoloji ve gelecekle harmanladı.

TEKNOFEST İzmir, kapılarını unutulmaz etkinliklerle açtı. Milli teknolojide gelinen noktayı çocuklara, gençlere ve katılımcılara sergileyen; Türk Yıldızları, Solo Türk, Akıncı, HÜRKUŞ ve ANKA'nın uçuşlarıyla renklenen, yarışmalarla, etkinliklerle unutulmaz bir deneyim yaşatan TEKNOFEST İzmir'de, Menemen Belediyesi de yerini aldı. Oluşturulan stant alanında Menemen'in geleneksel çömlekçiliği, çömlek ustası Muhlis Tokmak tarafından tanıtılırken, VR gözlük deneyimiyle de çocuklar ve gençlere teknolojinin en keyifli hali aktarıldı. Menemen Belediyesi projeleri de yine VR gözlükle sergilendi. Oluşturulan konsept ile birlikte gelenekselliğin ve teknolojik geleceğin birlikte güzel olduğu vurgulandı.

Festival atmosferini değerlendiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Milli teknoloji hamlemizin bayraktarı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde başlayan TEKNOFEST, bugün bir kıvılcımın meşaleye dönmüş halidir. Bu bakımdan Selçuk Bayraktar öncülüğünde tüm emek sahiplerine, bu alanda irade gösteren kamu kurum ve kuruluşlarımıza, mühendislerimize ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetleri görmek göğsümüzü kabartıyor. Menemen'imizin bu festivalde yer alması, geleceğe ve teknolojiye bakışımızın göstergesidir. Bizler askeri ve uzay teknolojilerini festival alanında görüp gurur duyarken, ilçemizde de hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak için teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaya gayret ediyoruz. Standımızda tarihsel güzelliğimiz geleneksel çömleği ve teknolojiyi bir araya getirerek, geleceğe bakarken değerlerimizi de korumamız gerektiği mesajını vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Menemen Belediyesi standı, başkanların da ilgi odağı oldu. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın ev sahipliğinde; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Menemen standını ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Menemen'in burada olmasını çok kıymetli buldum. Çömleğin de teknolojiyle yan yana olmasını önemsiyorum. TEKNOFEST'e katılan çocuklarımız ve yüzlerce kaşif kardeşimiz manen ve madden büyük katkı sağlayacaktır. TEKNOFEST kuşağı bana göre gümbür gümbür gelmektedir. Artık akıntı dereye, dere ırmağa, ırmak denize dönüşmüştür. Bu denizde çok daha güzel işler çıkacaktır." dedi.

Elektrik tramvay ilgi odağı oldu

Menemen Belediyesinin alandaki çalışmaları stantla da sınırlı kalmadı. Belediyenin önümüzdeki günlerde lise yolunda kullanıma sunacağı elektrikli tramvay, TEKNOFEST alanında ziyaretçilerin deneyimine sunuldu. Tramvaya binen gençler, hizmetten memnuniyetlerini dile getirirken, nostaljik görünümün de tramvaya renk kattığını söyledi.

Öte yandan Menemen Belediyesi, ilçedeki okullarda okuyan öğrencilerin TEKNOFEST'e katılımını kolaylaştırmak ve gençleri teknolojiyle buluşturmak için de, okullara ulaşım desteği sağlıyor. Alanın temizliği de Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. - İZMİR