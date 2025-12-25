Başkan Memet Aslan'dan Regaip Kandili mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Memet Aslan, mesajında, "Halk arasında 'Üç Aylar' diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları, Yüce Allah'ın müminlere ikram ettiği faziletli bir zaman dilimidir. Yapılan dua ve ibadetlerin büyük mükafatla karşılık bulduğu, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kutlu bir mevsimdir. Kısaca üç aylar, günahlardan arınma, sevaplarla bezenme mevsimidir. Böyle değerli bir zaman dilimi olan üç ayları Regaib Gecesi ile karşılıyoruz. Resulullah (s.a.s) 'Beş gece vardır ki, onda yapılan dua geriye çevrilmez; Recep ayının ilk, Şaban ayının on beşinci, Cuma, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir' (Abdurrezzak, el-Musannef, IV, 317) buyurmuştur. Hadis-i şerifinde haber verilen beş geceden biri Receb ayının ilk Cuma gecesi yani Regaib Gecesidir. Regaib Gecesi'nde isteklerimizi, arzularımızı gözden geçirmeliyiz. İsteklerimiz, arzularımız neler? Yönelişimiz neye ve kime? Neyi istiyoruz? Rabbimiz 'Ve yalnız Rabbine yönel' (İnşirah, 94/8) buyurarak yönelişlerin kendine olmasını istiyor. Her işte, çalışmada, gayrette her mekanda ve zamanda Allah'ın rızasını istemeli, O'na yönelmeliyiz. Regaip Kandili istekleri, arzuları, yönelişleri gözden geçirme vaktidir. Regaip Gecesine has bir namaz olmamakla birlikte, gecenin ihya edilmesi esastır. Sünnet olan nafile ibadetlerle, kaza namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, gecemizi bereketlendirmeye çalışalım. Regaip Kandili'nin gündüzünde bir gün öncesi veya sonrası ile nafile oruç tutmaya gayret edelim. Receb ayı girdiğinde Peygamber Efendimizin (s.a.s.) yaptığı duaya gönülden amin diyoruz, 'Allah'ım! Receb ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır...' Acısı ve tatlısıyla, hüznü ve sevinciyle miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Böyle bir gecede dinimizin hoş görmediği şeylerden uzak duralım. Farklı din ve kültürlerin etkisinde kalarak çam ağacı ile yapılan süslemeler, eğlence adı altında alkol ve kumar gibi haramlara yönelmek; İslam'ın özüne, ibadetlerin ruhuna yakışmamaktadır. Müslüman bir toplumda böylesi haramlar asla hayat bulamaz. Yılbaşı, insanlık için bir muhasebe, bir murakabe ve bir tefekkür vakti olmalıdır. Geçen bir yılın karla mı, zararla mı kapatıldığının hesap edileceği an olmalıdır. Yüce Rabbimiz hata ve kusurlarımızı geçmişte bırakıp, yeni yılda hayır ve güzelliklerle donanmayı bizlere nasip eylesin. Mübarek Regaip gecemizin başta Gazze ve Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara huzur, barış ve sükunet getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ediyor, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum" dedi. - VAN