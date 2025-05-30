Mekke'de 98 Yaşındaki Cennet Teyze ile 12 Yaşındaki İkizler Hacda Buluştu

Mekke'de 98 Yaşındaki Cennet Teyze ile 12 Yaşındaki İkizler Hacda Buluştu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı törende, 98 yaşındaki Kütahyalı Cennet Köse ve Bitlis'ten gelen 12 yaşındaki ikizler Ahmet Furkan ve Mehmet Akif, hac ibadetlerini yerine getirmek için bir araya geldi.

Türkiye'den hac ibadeti için mübarek beldeye gelen 98 yaşındaki Kütahyalı Cennet Köse ile Bitlis'ten gelen 12 yaşındaki ikizler Ahmet Furkan ve Mehmet Akif, Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın katıldığı tören ile bir araya geldi.

Kütahya'dan 15 yıl önce kayıt yaptırarak 2025 yılında hac kurası çıkan 98 yaşındaki Cennet Köse, zor işitmesine rağmen hac menasiklerini gelinin yardımı ile yapıyor. Hac sırası beklerken önceki yıl eşi vefat eden Cennet Köse, hac yolculuğuna oğlu Mehmet Köse ve gelini Hesna Köse ile birlikte çıktı. Sebat turizm ile mübarek beldelere gelen aile, ibadetlerinde hiçbir zorluk yaşamadıklarını söylediler. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çay ikram edip hediyeler verdiği Cennet Teyze'nin çayına 3 kesme şeker konulmasını istemesi salonda gülüşmelere sebep oldu. Burdur Müftü Yardımcısı Mehmet Atay'ın kafile başkanlığında mübarek beldelerde hac ibadetinin menasiklerini çok rahat bir şekilde yerine getirdiklerini belirten Köse Ailesi'nde en büyük sorumluluk ise Cennet Teyze'nin gelini Hesna hanımda bulunuyor. Oğlu Mehmet Köse, eşinin öz kızı gibi annesine hizmet ettiğini söyledi.

Bitlis'ten 8 yıl önce kayıt yaptıran Ödemiş Ailesi de 4 kişilik bir çekirdek aile olarak hac ibadetini yerine getiriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu yıl Suudi Arabistan'ın hac programında 12 yaş altındaki çocukların hacca getirilmemesi yönünde karar aldığına dikkat çekerek, "Ahmet Furkan ve Mehmet Akif de bu kuralı az fark ile hac yolculuğuna çıkabilen gençlerimizdir. Nasiplerinde 2025 yılında hac yapmak varmış. Bu mübarek beldelere geldiler. Bitlis Tatvan'da İmam Hatip proje okulunda okumaları da bizi sevindirdi" dedi.

Hicri 1446 yılında hac yapmak için Mekke-i Mükerremeye gelen en yaşlı hacı adayı 98 yaşındaki Kütahyalı Cennet Köse ile Bitlis'ten en geç hacı adayları 12 yaşındaki Ahmet Furkan ve Mehmet Akif Ödemiş kardeşler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ataşelikte bir araya geldiler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cennet teyzeye seccade, 12 yaşındaki ikizlere de akıllı kol saati hediye etti. - MEKKE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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