Mehmet Göker: Tarımda Ciddi Bir Planlama Yapılmalı

BURDUR (ANKA) -

MUHAMMET FATİH BAŞCI

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Tarımda ciddi bir planlama yapılmalıdır. Tarımda yapılan planlamada özellikle alım fiyatları bir yıl öncesinden açıklanmalı ki üretici, bir yıl sonra ürettiğini kaça satacağının öngörüsünü bir yıl öncesinden görüp ona göre satmalıdır" dedi.

Mehmet Göker, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'in de katıldığı Burdur Teke Yöresi 7. Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı'nda konuştu ve tarıma ilişkin önerilerde bulundu.

"KÖYDEN KENTE GÖÇÜN ENGELLENMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR"

Covid-19 süreci içerisinde gıda güvenliğinin arzı ve temini açısından ciddi sıkıntılar yaşandığını ve bu sıkıntıların nereye gidebileceğinin açıkça görüldüğünü belirten Göker, şunları söyledi:

"Saha çalışmalarında gördüğümüz üzere, tarımsal alanda çiftçilerimizin ciddi şekilde sektörden çekilmesine yönelik gerek ekim, dikim yaptığı alanda gerekse ürettiği hayvanların kesime götürülmesi babında ciddi bir artış var. Bunu yadsımak imkansız. Evet, sektörel anlamda Covid-19 süreci içerisinde gıda güvenliğinin arzı ve temini açısından ciddi sıkıntılar yaşandı ve bu sıkıntıların nereye gidebileceği açıkça görüldü. Bu anlamda ben, buna paralel olarak, hazır Sayın Bakan Yardımcımızda buradayken kendimce birtakım önerilerde bulunmak istiyorum. Çiftçinin sosyolojik anlamda geriye dönüşünün, köyden kente göçün engellenmesi ciddi önem arz ediyor. Çünkü üretecek onlar. Tarımda ciddi bir planlama yapılmalıdır. Tarımda yapılan planlamada özellikle alım fiyatları bir yıl öncesinden açıklanmalı ki üretici, bir yıl sonra ürettiğini kaça satacağının öngörüsünü bir yıl öncesinden görüp ona göre satmalıdır.

"MAZOTTAKİ ÖTV KALDIRILMALI"

Topraklarımızın üretim dışına çıkışı engellenmelidir. Birçok yerde gazete haberlerine de yansıyor, tarım alanlarının TOKİ'ye devri konusunda binalaşmaya açılması, bizim gıda tedariki açımızdan verimli alanların inşaat sektörüne devri ciddi anlamda sıkıntı yaratmakta. Bir diğeri, yine yasa ile belli olan, çiftçilerimize verilmesi gereken desteklemelerin tam zamanında ve tam miktarında çiftçimize ulaştırılması önem arz etmekte. Yine tarımsal girdiler ki üretim bazında en büyük sebebi oluşturmakta, desteklenmeli. Özellikle şu anda çiftçimizin yaşamakta olduğu mazottaki ÖTV bir an önce kaldırılmalıdır. Yine yem konusu önemli. Bu konuda meralarımızın ıslahına önem verilmelidir. Burdur'umuzda da çok sık yaşadığımız yem-süt dayatmasına ciddi anlamda bir çözüm bulunmalıdır. Vatandaşımız, üreticimiz bu konuda mağduriyet yaşamaktadır. Süt fiyatlarıyla ilgili olarak yem konusunda bir bağlantı kurulmalı. Dönemsel olarak değil üst limit belirlenerek zam fiyatı uygulanmalı ve çiftçimiz bu mağduriyetten kurtarılmalıdır. Geçen hafta verilen desteklemenin yansımaları, önümüzde yeme zam olarak geri dönecektir. Bu, şimdiye kadar hep böyle oldu. Çiftçilerimizin bankalara olan borçları yapılandırılmalı, faizleri sıfırlanmalı ve özellikle sicil affı, üreten çiftçimize bir an önce getirilmeli."