Marmaris'te Kıbrıs Gazilerine Anlamlı Ziyaret: 'Vatan İçin Yine Hazırız'

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Marmaris'te anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilciliği'ni ziyaret ederek Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi. Ziyarette gaziler, yarım asrı aşan hatıralarını anlatırken, "Yine çağrılsa vatan için göreve hazırız" mesajı verdi.

Kaymakam Nurullah Kaya'ya ziyarette Aksaz Deniz Üs Komutanlığı heyeti, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatma Sarıca ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Buket Cançekeroğlu eşlik etti.

Gazilerle tek tek sohbet eden Kaymakam Kaya, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünü kutlayarak, vatan uğruna fedakarca mücadele eden gazilere sağlık ve huzur dolu bir ömür diledi. Aziz şehitleri rahmet ve minnetle anan Kaya, gazilerin milletin onur nişanesi olduğunu vurguladı.

O günleri yeniden yaşadılar

Ziyarette duygusal anlar yaşanırken Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilciliği üyesi gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıkları hatıraları tek tek anlattı. Aradan geçen 52 yıla rağmen vatan sevgilerinin ilk günkü gibi olduğunu ifade eden gaziler, ihtiyaç duyulması halinde bugün dahi ülke savunması için görev almaya hazır olduklarını dile getirdi.

Tarihi fotoğrafları hediye etti

Kıbrıs Barış Harekatı'nın her iki safhasında da görev aldığını belirten Muharip Gazi Şevket Gökmen ise harekat döneminde çekilen ve büyüterek hazırlattığı fotoğrafları Aksaz Deniz Üs Komutanlığı heyetine hediye etti.

Mersin Filo Komutanlığı'ndan harekata katıldığını ve savaş gemisinde makine eri olarak görev yaptığını anlatan Gökmen, dedesinin İstiklal Savaşı, amcasının ise Kore Savaşı gazisi olduğunu belirterek ailesinin üç kuşaktır vatan savunmasında yer aldığını söyledi.

Gökmen, "Dedem İstiklal, amcam Kore gazisiydi, ben de Kıbrıs gazisiyim. Kıbrıs Barış Harekatı'na Mersin Filo Komutanlığı'ndan katıldım. Savaş gemisinde makine eri olarak görev yaptım. Savaş kötü bir durum ancak vatanımız için canımızı vermeye yine de hazırız" dedi.

Jandarmadan da anlamlı ziyaret

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü kapsamında Marmaris İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri de Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilciliği'ni ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi. Gazilerin gününü kutlayan jandarma personeli, kahramanlara minnet ve şükranlarını iletti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı