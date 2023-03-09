Marmaris'te Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Marmaris Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İlçe Komutanlığı 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda stant açtı. Meydanda bulunan kadınların kadınlar gününü kutlayan 4 kurum, çeşitli hediyeler dağıttı.

Marmaris'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Marmaris Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma İlçe Komutanlığı stant açtı. Marmaris Belediyesi tarafından kadınlara çiçek dağıtılırken, Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Standın ziyaretçileri arasında Marmaris Belediyesi Başkanvekili Fehmi Selçuk Evci, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş, Ali Zağlı, Meclis Üyeleri Ummahan Kabaçam ve Cengiz Kaya da yer aldı. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Çam da alanı ziyaret etti. Meydandaki kadınların ve stantlarda görevli kadın personelin kadınlar gününü kutlayan Başkanvekili Evci ve beraberindekiler, Halk Kafe'de oturan kadınlara da karanfil dağıttı.

Marmaris Belediyesi'nde çalışan kadın personeller de unutulmadı. Marmaris Belediyesi Başkan Vekili Fehmi Selçuk Evci, Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş, Ali Zağlı, Meclis Üyeleri Ummahan Kabaçam ve Cengiz Kaya, ana hizmet binası ve ek hizmet binasında görevli kadın personelleri ziyaret ederek, çalışanların emekçi kadınlar gününü kutladı. Diğer kurumlarda çalışan kadın müdürler de ziyaret edildi. - AYDIN