Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Türkiye ambalaj sanayisinin tanınmış firmalarından Arfa Ambalaj, yaşadığı mali darboğazı aşamayarak resmen iflas etti. 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket için tasfiye süreci başlatıldı.

MAHKEME İFLASA HÜKMETTİ

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 15 Nisan 2026 tarihinde görülen davada, şirketin ekonomik yapısının sürdürülebilir olmadığına karar verildi. Mahkeme, Arfa Ambalaj’ın iflasına hükmetti.

KONKORDATO DA KURTARAMADI

Mali dengesini korumak için daha önce konkordato yoluna başvuran şirket, beklediği toparlanmayı sağlayamadı. Alınan iflas kararıyla birlikte şirket için geri dönüş yolu kapanmış oldu.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLATILDI

İflas kararının ardından şirketin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ndeki kayıtları üzerinden tasfiye işlemleri başlatıldı. Dosya, adi tasfiye hükümlerine göre yürütülmek üzere Bakırköy Nöbetçi İflas Müdürlüğü’ne gönderildi. Kararla birlikte tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı, şirketin mal varlıkları ise alacaklıların zararlarının karşılanması amacıyla koruma altına alındı.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDANDI

2001 yılında kurulan ve özellikle 2020 yılında Bayrampaşa’daki tesislerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Arfa Ambalaj, geniş üretim kapasitesiyle sektörde önemli bir yer edinmişti. Ancak küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin etkisiyle bozulan finansal yapı, şirketi iflasa sürükledi.

GÖZLER TASFİYE SÜRECİNDE

İflas kararının ardından gözler, alacaklıların başvuruları ve şirket varlıklarının paylaştırılacağı tasfiye sürecine çevrildi.

Kaynak: Haberler.com