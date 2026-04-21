Haberler

Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı Haber Videosunu İzle
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş'ın 2022 yılında Meksika'ya gittiği, oradan da yasa dışı yollarla ABD'ye geçtiği değerlendiriliyor.

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Umut Altaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Nisan’da yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verdi. Soruşturma çerçevesinde 11 kişi tutuklanırken, şüphelilerden Umut Altaş’ın yurt dışında olduğu tespit edildi.

ULUSLARARASI SÜREÇ BAŞLATILDI

Adalet Bakanlığı, Altaş’ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, başta ABD ve Meksika olmak üzere ilgili ülkelere Altaş’ın “kasten öldürme” suçundan arandığını bildirdi.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Yapılan bildirimlerin ardından Interpol nezdinde işlemler başlatıldı ve Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş’ın uluslararası düzeyde aranan şüpheliler listesine alındığı öğrenildi.

ABD’YE KAÇTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Şüpheli Altaş’ın 2022 yılında Meksika’ya gittiği, ardından yasa dışı yollarla ABD’ye geçtiği değerlendiriliyor. Güvenlik birimleri, Altaş’ın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

