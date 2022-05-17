Marmaris'te Engelliler Festivali Düzenlendi - Haberler

MARMARİS, MUĞLA (ANKA) -

81 ilden gelen kamu kurumlarında çalışan engelli bireyler Marmaris 1. Engelliler Festivali'nde buluştu. Festival kapsamında farkındalık oluşturmak için kortej yürüyüşü de düzenlendi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) ve Marmaris Belediyesi iş birliğiyle ile Marmaris'te ilk defa Engelliler Festivali düzenleniyor. 15-20 Mayıs tarihleri arasında devam edecek festivalin açılışı bir otelde düzenlenen programla başladı. Etkinliğin açılışına Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Başkan Yardımcısı Ali Zağlı da katıldı.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Festival kapsamında kortej yürüyüşü de düzenlendi. Atatürk Caddesi boyunca ilerleyen yüzlerce engelli birey ve ailelerine, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı da eşlik etti. Anıtın önünde çalıştıkları kurumların pankartlarını taşıyan engelli vatandaşlara ilk konuşmayı Konfederasyon Başkanı Yusuf Çelebi yaptı. Çelebi'nin engelli hakları ile ilgili konuşmasının ardından 19 Mayıs Meydanı'ndaki festival alanına geçildi.

"HEPİMİZ EL ELE VEREREK ENGELSİZ BİR MARMARİS, ENGELSİZ BİR TÜRKİYE VE ENGELSİZ BİR TURİZM İNŞA EDECEĞİZ"

Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) Başkanı Tulgay Hasar burada yaptığı konuşmada "Bizler sadece 3 Aralık Dünya Engelliler gününde veya 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda hatırlanmak değil, biz yaşadığımız her alanda 365 gün toplumsal hayatın içinde ve hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz. Marmaris 1. Engelli Festivali bu amaçla yıllar boyunca sürecek. Hepimiz el ele vererek engelsiz bir Marmaris, engelsiz bir Türkiye ve engelsiz bir turizm inşa edeceğiz" dedi.

OZBAND KONSERİ

Konuşmaların ardından gösteriler ile devam etkinlik, OzBand Konseri ile son buldu. Katılımcılar gece boyunca eğlendi.