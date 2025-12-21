Haberler

Çiçekli masa Marmaris'in simgesi haline geldi

Çiçekli masa Marmaris'in simgesi haline geldi
Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 72 yaşındaki emekli Ali Parlak tarafından kurulan çiçekli masa, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaz kış plajda bulunan masa, çevresine pozitif enerji yayıyor ve ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için tercih ettiği bir yer haline geldi.

Türkiye'nin ve dünyanın en popüler turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesi, sadece deniz, kum, güneşi ile değil farklı simgeleriyle de öne çıkıyor. Marmaris Halk Plajı'nda güvercinlerin ardından kentin sembolleri arasına giren çiçekli masa, 72 yaşındaki emekli Ali Parlak tarafından kuruluyor. Yaz kış aynı plajda, mevsime göre farklı köşelerde duran masa, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Marmaris'in simgeleri arasına giren çiçekli masa, halk plajında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaz kış aynı plajda kurulan masa rengarenk çiçekleriyle sahile ayrı bir güzellik katıyor. Ziyaretçilerin fotoğraf çektirmek için uğrak noktası haline gelen çiçekli masa, Marmaris'in doğal güzelliklerine insan dokunuşunun nasıl değer kattığını ortaya koyuyor. Yaklaşık 20 yıldır Marmaris'te yaşadığını belirten emekli grafik tasarımcı Ali Parlak, 10 yıldır masasını çiçeklerle süslediğini söyledi. Yaz ve kış aylarında plajda farklı noktalarda bulunduğunu ifade eden Parlak, masasının çevreye pozitif enerji verdiğini dile getirdi.

Emekli olduktan sonra hayatını sadeleştirdiğini anlatan Parlak, "Grafik tasarımcıyım, 35 sene reklamcılık ve grafik tasarım yaptım. Daha sonra peyzaj ve bahçe işleriyle uğraştım, sonra emekli oldum. 72 yaşındayım, şimdi hayatımı yaşıyorum. 20 yıldır Marmaris'teyim. Yaz kış burada masamda hep çiçek olur. Şu an oturduğum yer kışlık alanım, yazın ise yaklaşık 50 metre ileride oturuyorum. Çok ilgi çekiyor, çevreye pozitif bir enerji veriyor. Ben huzuru masamda buldum, mutluyum. Ticaret, para, hesap hepsini kapattım. Bugün bana günde 100 bin TL verseler yine çalışmam. Yıllarca çalıştım, o işi kapattım. Şimdi gençler çalışacak, iş onların hakkı. Biz belli bir yaştan sonra geri çekilmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Çocuklara balık yediriyor

Çiçekli masasında termosundaki çayını içerek Karadeniz müzikleri dinlediğini ve balık tuttuğunu söyleyen Parlak, tuttuğu balıkları kendi torunlarına ve çevredeki çocuklara verdiğini belirtti. Ali Parlak, "Burada benim balıklarım var. Arkadaşlarımın torunları, komşuların çocukları gelir. 'Ali dede balık var mı' derler, ben de onlara balık veririm. Ama son 14 gündür hiç balık yok. Balık komple Marmaris koyundan çekildi, tekrar gelir mi bilmiyoruz" dedi.

Çiçekli masanın uluslararası ilgi gördüğünü anlatan Ali Parlak, geçen yaz sezonunda 12 ülkeden turistin gelip fotoğraf çektiğini söyledi. Çinli bir televizyon ekibiyle röportaj yaptığını belirten Parlak, Almanya'da da bir gazetede haber olduğunu ifade ederek, "Geçen yaz Çin'den geldiler, röportaj yaptılar. Meğerse televizyon yayıncısıymış. 'Bu masa çok hoşumuza gitti' dediler. Almanya'da da bir gazetede 'Marmaris plajında çiçekli masa' diye haber olmuş. Gazeteyi bana vermediler ama Almanya'da çalışan Türkler gelip gösterdi. İki sütun, on santimlik alana basmışlar. Masa ünlü, ben de ondan yararlanıyorum" şeklinde konuştu.

Çiçekli masanın pozitif bir enerji verdiğini ve insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Parlak, "Güzel dostluklar oluyor, arkadaşlıklar kuruluyor. Burada sevgi alışverişi yapıyoruz, başka da bir şey yok" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

