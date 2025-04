Marmaris'in '23 Nisan Dedesi' Salih Yazgan, Bayram Coşkusunu Çocuklarla Paylaştı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde emekli olduktan sonra her maaşından aldığı bayraklar ile oturduğu sokağı bayram yerine dönüştüren Marmaris'in ' 23 Nisan Dedesi' Salih Yazgan bu yıl da 12. kez coşkuyla 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Marmaris'in ' 23 Nisan Dedesi' veya 'Bayrak Dedesi' olarak tanınan Salih Yazgan, oturduğu 105. Sokak'ta geleneksel hale getirdiği 23 Nisan kutlamalarını bu yıl da coşkuyla ve çeşitli etkinlikler ile gerçekleştirdi. İlçede düzenlenen resmi programların ardından saat 16.00'da etkinliğine başlayan Yazgan'ın bu yıl 12.'sini düzenlediği 105. Sokak 23 Nisan Kutlama etkinliğinde yüzlerce çocuğa unutulmaz bir bayram yaşattı, onlarla oynadı ve adeta çocukluğuna geri döndü.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 105. Sokak, Türk bayraklarıyla donatılırken, çocuklara yüz boyama, dans ve illüzyon etkinlikleri yapıldı. Kutlamalar kapsamında Türk Chopper Marmaris üyeleri, çocuklara özel motor geçidi düzenledi. Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen'in enerjik dans gösterileri çocuklara ritim ve eğlence dolu anlar yaşattı. Yüz boyama stantları, şarkılar, danslar ve çeşitli oyunlarla devam eden etkinlikte, ünlü illüzyonist Mandrake Kemal'in gerçekleştirdiği gösteri çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

"Ben hala 7 yaşındayım"

70 yaşındaki emekli terzi Salih Yazgan düzenlediği program ile ilgili yaptığı açıklamada "Marmaris'te bugün çocukları 105. Sokak'ta topladık. Her şeyden önce şerefle, gururla söylemek isterim ki çok mutluyum. Ben hala 7 yaşındayım. Yaşım 70 ama içimdeki çocuk hiç büyümedi. O yüzden 23 Nisan benim için hep aynı heyecan, hep aynı neşe. Bugün çocukları izledim, içlerinden gelen coşkuyu gördüm. Her yerde 23 Nisan kutlandı belki ama bu sokakta, burada çocuklar çok daha mutlu oldular. En çok da bir çocuğun 'Biz okula gitmeyelim, her sene 23 Nisan'ı bu sokakta kutlayalım' sözleri yüreğime dokundu. İşte bu söz beni onurlandırdı. İyi ki bu çocuklarla bir aradayım ve iyi ki bu bayram bizim. Ömrüm yettiği sürece, Cenab-ı Allah beni bu yatağa yatırmadıkça, bu çocukları bırakmayacağım. Çünkü ben büyümedim, çünkü ben bu bayrama aitim" sözleri ile daima çocuk kalacağını belirtti. - MUĞLA