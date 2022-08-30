Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Elazığ, Şırnak, Batman ve Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Elazığ, Şırnak, Batman ve Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Valilik önünde devam eden törende, Vali Ali İhsan Su ve 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, askeri araçla vatandaşları selamladı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılması ve şiirlerin okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bando ekibi tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, Piyade Binbaşı Erman Yıldız günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Zeliha Bakay da şiir okudu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul etti.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

Bingöl

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Necdet Durak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Elazığ

Elazığ Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ömer Toraman ve protokol üyeleri, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Elazığ Belediyesi önünde devam eden törende, Vali Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları askeri araçla vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Binbaşı Ayhan Demirci günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, askeri birliklerin, gazilerin ve mehteran ekibinin geçit töreniyle sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karaşit, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Valilik bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, öğrenciler Türk bayrağı ile yürüdü, çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu.

Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Vali Ekrem Canalp, makamında tebrikleri kabul etti.

Tören daha sonra Turgut Özal Bulvarı'nda devam etti.

Vali Canalp ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan askeri araçla vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Hava Üsteğmen Emre Göktaş günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler şiirler okudu.

Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, kurumların temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu makamında tebrikleri kabul etti.

Valilik önünde devam eden törende, Siirt Türk Telekom Fen Lisesinde edebiyat öğretmeni Hayrettin Amcaoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Halk oyunları ekibinin sunduğu gösteri ile devam eden tören birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Muhabere Yarbay Hüseyin Altınışık, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Zekeriya Tor, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.