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Manisa Valisi Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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Manisa Valisi Enver Ünlü, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin muhtarları ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Vali Ünlü, muhtarların görüşlerinin yol gösterici olduğunu belirterek daha güzel bir mahalle ve şehir inşa etmek için toplantıların devam edeceğini söyledi.

Manisa Valisi Enver Ünlü, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin muhtarları ile bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için muhtarların görüşlerinin yol gösterici olduğunu ifade eden Vali Ünlü, birlikte daha güzel bir mahalle ve şehir inşa etmek için bu tür toplantıların devam edeceğini belirtti.

Vali Enver Ünlü, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını değerlendirmek ve mahallelerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinin muhtarları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. İl Tarım Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Vali Enver Ünlü başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcıları Nihat Kaynar ve Erhan Günay, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel ve kurum müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Enver Ünlü, muhtarların mahallelerin sorunlarını en iyi şekilde bildiklerini ve bu nedenle onların görüş ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için muhtarların görüşlerinin yol gösterici olacağını ifade eden Vali Ünlü, "Sizlerin görüş ve önerileri ile şehrimizi çok daha yaşanılabilir hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dile getirip bunları ilgili kurumlarla koordine edip çözüme kavuşturacağız. Bu iş birliği ve yakın çalışma kültürüne biz inanıyoruz. İdare ile yerel yönetimlerin iş birliği içerisindeki bu önemli çalışması ile kıymetli muhtarlarımız hem merkezi idarenin mahalledeki temsilcisi hem de yerel yönetimler arasında nabzı tutan kişiler olacak. Çünkü vatandaşımızla ilk temas kuran sizlersiniz. Vatandaşlarımız ile adeta bir köprü görevi görüyorsunuz ve bu anlamda sorumluluklarınızın farkındasınız. Çünkü siz vatandaşlarla her gün muhatap oluyorsunuz ve ulaşabildikleri ilk kişisiniz. Bu sebeple işbirliği ve diyalog içinde, sorunlara en hızlı ve etkili çözümleri üretmeye çalışacağız. Kurum müdürlerimiz de aramızda. Dile getirilen talep ve şikayetlere ilgili kurum müdürlerimiz cevap verecekler" dedi.

Toplantıya katılan muhtarlar mahallelerindeki altyapı sorunları, eğitim ve sağlık hizmetleri, güvenlik ve sosyal yardımlar gibi birçok başlık altında öneri, talep ve şikayetlerini dile getirdi.

Vali Ünlü, muhtarların dile getirdiği sorun ve taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılacağını ve bunun takipçisi olacaklarını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şehzadeler Enver Ünlü Yunusemre manisa

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