Manisa’da sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar değerlendirildi

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında, Manisa'da hayvan refahı ve vatandaşların can güvenliği gözetilerek yürütülen çalışmalar, elde edilen sonuçlar ve iyileştirmeye açık alanlar değerlendirildi.

Manisa'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Vali Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Altunbaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi İbrahim Karadurak, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Manisa'da sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve elde edilen sonuçlar ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Müdürü Uğur Bayil tarafından bilgilendirme yapıldı. Bakımevleri ve doğal yaşam alanlarının kapasitesi, sahadaki toplama faaliyetleri, kısırlaştırma, rehabilitasyon, bakım ve sahiplendirme çalışmaları ile kurumlar arası koordinasyon ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, Manisa'nın sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların erken bir zamanda, 22 Nisan 2025 tarihinde İl Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduğu belirtildi. Bu süreçte kurumsal koordinasyon ve izleme mekanizmaları oluşturulurken, çalışmaların düzenli ve ölçülebilir şekilde takip edilmesi amacıyla Manisa Hayvan Bilgi Sistemi (ManisaHBS) Valilikçe kurulup devreye alındı.

Çalışmaların geldiği noktaya ilişkin paylaşılan verilere göre, sahipsiz hayvanların ağırlıklı kısmı sokaklardan alınarak bakım ve rehabilitasyon sistemine dahil edildi. İl genelinde 15 hayvan bakımevinde toplam 3 bin 195 hayvanlık kapasite oluşturulurken, 17 ilçede 24 bin 247 hayvan kapasiteli doğal yaşam alanları faaliyete geçirildi. 2024 yılından bu yana 15 bin 625 köpek kısırlaştırılırken, 2 bin 459 sahipsiz hayvan sahiplendirildi.

Toplantıda ayrıca Manisa'nın, sahipsiz sokak köpeklerinin çoğunluğunun toplanarak rehabilitasyon sürecinin başlatılması hedefine erkenden ulaşan bir il olduğu vurgulandı. Çalışmaların yalnızca mevcut hayvanların toplanmasına yönelik olmadığı; saha taramaları, vatandaş ihbarları ve sonradan tespit edilen hayvanların da sisteme dahil edilmesiyle sürekli bir kontrol mekanizmasının sürdürüldüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Vahdettin Özkan, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların yalnızca toplama faaliyetleriyle sınırlı görülmemesi gerektiğini belirtti. Vali Özkan, sahadaki çalışmaların planlama, kısırlaştırma, rehabilitasyon, bakım, sahiplendirme ve sürekli izleme süreçleriyle bir bütün olarak yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Sürecin sürdürülebilirliği açısından kurumlar arası koordinasyonun ve teknolojik takip sistemlerinin etkin kullanılmasının önem taşıdığını ifade eden Vali Özkan, mevcut kapasitenin korunmasının yanı sıra yeni oluşabilecek hayvan popülasyonunun da düzenli saha taramalarıyla takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Vali Özkan, "Sahada uygulayıcılar olarak bizlerin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve ilgili tüm kurumların imkan ve kabiliyetlerini bir araya getirmemiz büyük önem taşıyor. Hep birlikte yaşam hakkını muhafaza etmek, çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve hayvanların refahını korumak için çalışmalarımızı ortak bir anlayışla sürdürmeliyiz" dedi.

Vatandaşın güvenliği ile hayvan refahının birlikte gözetilmesi gerektiğini belirten Vali Özkan, kısırlaştırma çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi, rehabilitasyon ve sahiplendirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasıyla çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Toplantıda konuşan Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Altunbaş, mevzuatın verdiği görevler ile Bakanlığımızın talimatlarının eksiksiz yerine getirilmesinin gerekliliğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kurum ve kuruluşların görüşleri alındı ve yürütülen çalışmaların mevcut durumu ile önümüzdeki süreçte alınacak tedbirlerin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı