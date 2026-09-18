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Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya

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Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Ulu Camii önünde gazetecilere açıklama yaptığı sırada yaşlı bir yurttaşın itilmesine tepki gösterdi. Özel, müdahalede bulunan kişiye "Sen buradan git. Yazık ya, ittirilir mi yaşlı insan? Gelme buraya" sözleriyle çıkıştı.

  • Özgür Özel, Bursa Ulu Camii önünde basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada yaşlı bir yurttaşın itildiğini görerek müdahale etti.
  • Özgür Özel, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti.
  • Özgür Özel, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon borsa yatırımcısı bulunduğunu ve bunların 3,5 milyonunun 10 bin lira ve altında işlem yaptığını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa programı kapsamında cuma namazının ardından Ulu Camii önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel'in açıklama yaptığı sırada yaşlı bir yurttaşın itildiğini görmesi üzerine olaya müdahale ettiği görüldü.

Özel, yaşlı yurttaşa yönelik müdahaleye tepki göstererek, "Sen buradan git. Yazık ya, ittirilir mi yaşlı insan? Gelme buraya" ifadelerini kullandı.

BURSA'DAKİ PROGRAMINA DEVAM ETTİ

Özgür Özel, Bursa'daki programı kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonu ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"7 MİLYON YATIRIMCI VAR"

Borsadaki küçük yatırımcıların mağdur edildiğini savunan Özel, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon borsa yatırımcısı bulunduğunu söyledi.

Özel, bu yatırımcıların önemli bir bölümünün düşük miktarlarla işlem yaptığını belirterek, "Borsada 7 milyon yatırımcı var. Bunların 3,5 milyonu 10 bin lira ve altında işlem yapıyor. Bu çaresizlik demek, bu umutsuzluk demek" ifadelerini kullandı.

TERA FON İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Özel, fon piyasalarında yaşanan gelişmelerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Tera Fon'a ilişkin iddiaları gündeme getiren Özel, fonun kapalı olduğu dönemdeki işlemlerin ve bu süreçte kazanç sağlayan kişilerin açıklanmasını istedi.

Özel, "Fon kapalıyken kimler vardı açıklanmalıdır. Vatandaşın hakkını yiyenlerin ticari sırrı olmaz" ifadelerini kullandı. Özel ayrıca, benzer durumlarda yurt dışında uygulanan yöntemlere dikkat çekerek, elde edilen haksız kazançların tespit edilmesi ve mağdur yatırımcıların haklarının korunması gerektiğini söyledi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un cumhurbaşkanlığı seçimi için 16 Nisan 2028 tarihini işaret etmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Özel, seçim tartışmalarının Meclis kararlarıyla yürütülebileceğini belirtti.

Özel, erken seçim konusunda iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bu seçimden, bu sandıktan kaçamazlar" dedi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

işi gücü show yapmak

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıUfuk BİR:

İşi gücü şov yapmak değil

yanıt8
yanıt2
Haber YorumlarıAtilla ASİLTÜRK:

Sen akıllanmazsın. Gerçek şovcuları görecez bu yıl

yanıt8
yanıt3
Haber YorumlarıAhmet Yel:

Niye adam show yapsın yalan mı söylüyor seslenmese koskoca adamı itekledi ses çıkarmadı iz dersiniz adam olun olum adam çıkarınız için yalan konuşmayın

yanıt6
yanıt2
Haber YorumlarıOrhann Orhan:

SECIMDEN SONRA GORURUZ HAVALIMANLARINI TUTUN

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Oyun içinde oyuncusunuz. Neşe hanımı unutmadık daha :) hahaha

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla

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