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MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 174 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

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MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 174 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu Haber Videosunu İzle
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 174 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
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İstanbul merkezli uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik MİT ve emniyetin ortak operasyonunda 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezine baskın yapıldı. Operasyonlarda 174 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerinde mal varlığı, 80 araç ve 12 mülke el konuldu.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İçişleri Bakanlığı ve MİT tarafından yürütülen yasa dışı forex operasyonunda 25 şirkete ait 40 çağrı merkezine baskın düzenlendi ve 174 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyon kapsamında şebekenin 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 taşınmaza el konuldu; şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlık cüzdanları ve ticari hesaplara bloke konuldu.
  • Aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve belgelere el konularak inceleme başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı operasyonunda 25 şirkete ait 40 çağrı merkezine baskın düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 174 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Türkiye'de faaliyet göstererek uluslararası ölçekte yasa dışı forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen organizasyona yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda MİT ve emniyet güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarda, şebekeye ait 25 farklı şirket bünyesinde işletilen 40 çağrı merkezi ile finans ofisleri hedef alındı. Çok sayıda yerli ve yabancı uyruklu çalışanın bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen tüm dijital materyal ve belgelere el konularak inceleme başlatıldı.

1,5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde şebekenin suçtan elde ettiği değerlendirilen finansal varlıklarına da darbe vuruldu. Yürütülen tedbir kararları doğrultusunda 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığının yanı sıra 80 araç ile 12 taşınmaza el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait banka hesapları, kripto varlık cüzdanları ve ticari hesaplara bloke işlemi tatbik edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TEBRİK MESAJI

Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen başarılı çalışmadan dolayı güvenlik ve yargı mensupları tebrik edilerek şu ifadelere yer verildi: "Kahraman polislerimizi, daire başkanlıklarımızı, MİT başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSlm:

Çok enteresan şeyler dönüyor bakalım

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yatırım küçük de olsa borsadan çıkmak lazım. Burası Türkiye, hiç belli olmaz , içeri alıverirler

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