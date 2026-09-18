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Çineli genç kazada hayatını kaybetti

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Çineli genç kazada hayatını kaybetti
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Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan MHP Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Namık Yüksel’in oğlu, 19 yaşındaki Yiğit Dursun Yüksel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan MHP Çine İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Namık Yüksel'in oğlu, 19 yaşındaki Yiğit Dursun Yüksel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Umurköy Mahallesi Zamına Köprüsü mevkiinde meydana geldi. 19 yaşındaki Yiğit Dursun Yüksel, 09 ANK 400 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak köprüden çaya uçtu. Kazada ağır yaralanan Yüksel, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yüksel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Yüksel'in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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