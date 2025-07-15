Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen programda Manisalılar 9'unucu yılını geride bırakan 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını gösterdi.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında mehter takımının gösterisi ile başlayan programda şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programda bir konuşma yapan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "İstiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren aziz milletimiz tarih boyunca nice şanlı zaferler nice kahramanlık destanları yazmıştır. Bu uğurda büyük bedeller ödeyen milletimiz, hiçbir dönemde esaret altında yaşamamış, kutsal bildiği vatan toprağını canı pahasına korumuştur. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen kara bir leke olarak tarihe geçmiştir. Aziz Milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yurdun dört bir yanında meydanlara akın etmiş, tanklara ve mermilere direnmiştir. Milletimiz, her zaman olduğu gibi birlik ve beraberliğine, istiklal ve istikbaline kast edenlere geçit vermemiştir. Demokrasimize göz diken kanlı ellerin hakimiyetine girmeyen Türk milleti, cesareti ve kararlı duruşuyla vatana ve millete olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Bilinmelidir ki; ülkemizin bağımsızlığına kasteden hiçbir iç ve dış tehdit karşısında, asla geri adım atmayacağız. Tüm hain odaklara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Güçlü Türkiye idealimiz doğrultusunda medeniyet yürüyüşümüze aynı inançla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; bu toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımıza, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarına, bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Rabbim; birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na yaptığı konuşması meydandaki vatandaşlar tarafından izlendi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan grup tarafından verilen Tasavvuf Musikisi konserinin ardından Manisa İl Müftülüğünde görevli imam hatip ve müezzinler tarafından ilahiler okunarak dualar edildi. - MANİSA