Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın; 26 Ağustos hazırlıkları için ilçenin kanaat önderleri, iş insanları, STK ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlarıyla bir araya geldi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın; 26 Ağustos hazırlıkları için ilçenin kanaat önderleri, iş insanları, STK ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlarıyla bir araya geldi.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Malazgirt ilçesinde her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görkemli bir şekilde kutlanan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinlikleri için yapılacak hazırlıklar ve yapılması düşünülen çalışmalar hakkında ilçenin kanaat önderleri, iş insanları, STK ve parti temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park içindeki millet bahçesinde yapılan toplantıda, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile kutlanan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinliklerinde olduğu gibi bu yıl ki kutlamalarda da Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Okçular Vakfı tarafından organize edileceği ifade edildi.

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerinde yapılacak programlar hakkında görüş alışverişinde bulunun toplantıda, Kaymakam Bayram ve Başkan Altın, 26 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programa tüm Türkiye'deki vatandaşları Malazgirt ilçesinde ağırlamaktan onur duyacaklarını belirttiler. - MUŞ