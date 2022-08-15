Malatya yerel haberleri | Malatya'da Canlı Tavuk Satılan İş Yerleri Mühürlendi, Esnaf Tepki Gösterdi

Malatya haberleri: Malatya’nın Battalgazi ilçesinde canlı tavuk satışı yapılan iş yerleri Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürledi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Önal, esnafa haksızlık yapıldığını savunarak, “Bunu hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Cumhur İttifakı’nın bir parçasıyız ama günahların ve haksızlıkların bir parçası değiliz. Malatya ve Türkiye’de yapılan yanlışları yüksek bir sesle dillendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde canlı tavuk satışı yapılan iş yerleri Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürledi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Malatya İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Önal, esnafa haksızlık yapıldığını savunarak, "Bunu hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız ama günahların ve haksızlıkların bir parçası değiliz. Malatya ve Türkiye'de yapılan yanlışları yüksek bir sesle dillendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet görevlileri ile birlikte ilk olarak, Yeni Hamam mahallesinde kaldırımı işgal ettikleri gerekçesiyle ambalaj ve hırdavat satıcılarından mallarını kaldırmalarını istedi. Esnaf, kaldırımda bulunan malzemelerini dükkanlarının içine aldı. Zabıta ekipleri, daha sonra çevik kuvvet polisleri eşliğinde, canlı tavuk satışı yapılan iş yerlerini, "ruhsatsız olduğu, kötü koku yaydığı ve kafeste canlı hayvan satmanın yasak olduğunu" gerekçesiyle mühürledi.

"BİZE HİÇBİR YER GÖSTERMEDEN İŞ YERLERİMİZİ KAPATTI"

Tavuk satıcısı Cevdet Güler, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine yer göstermediğini iddia ederek, 10 esnafın iş yerinin mühürlediğini söyledi. Güler, "Bu adamların yaptığı AKP'ye çalışmak değil. AKP'li belediyesi, AKP'nin aleyhinde konuşup çalışıyor. Adamlar, bize hiçbir yer göstermeden iş yerlerimizi kapattı. Zabıtalar geldi, bizi insan yerine koymadılar ve mallarımız içerideyken dükkanlarımızı mühürlediler" diye konuştu.

Güler, iş yerlerini taşımak için yer istediklerini ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade ederek, "Elli sefer kapılarına gittik. Yer istedik, "Yer ayarlayacağız" dediler, bizi uyuttular. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den randevu aldık, "Bize yer gösterin" dedik, "Belediye'nin işi değil" cevabını verdi. Belediye'nin işi değilse bu kimin işi? Bir de kalkıp üstüme yürüdü" dedi.

"İKİ BELEDİYE DE DİĞER BELEDİYENİN YER VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Esnaf Korkut Çığrık ise şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi'ne gittik, bizimle ilgileneceklerini söylediler, sonra Battalgazi Belediyesi'ne gönderdiler. Battalgazi Belediyesi'ne gittik, 1,5 ayda zorla Belediye Başkanı'ndan randevu aldık. Bizi muhatap almadı, "Buraya bilenip gelmişsiniz" dedi. Cevdet arkadaşımızı, güvenlik görevlileriyle kolundan tutup dışarı attırdı. Beni de atacaklardı, ben konuşmaya geldiğimi söyledim. Müşkülümüzü çözmelerini istedik ama bu konuyla ilgilenmedi. "İsterseniz Cumhurbaşkanı'na, isterseniz İl Başkanı'na gidin, burayı mühürleyeceğiz" dediler. Burası, Malatya'nın bir ihtiyacı. Türkiye'nin her yerinde var ve bu hizmetin olması gerekiyor. Bizi kimse, hele de belediyeler hiç anlamıyor. 6 ay boyunca Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi Belediyesi arasında gidip geldik. Her iki belediyede diğer belediyenin yer vereceğini söyledi. Birbirlerinin arasında husumet var, bunun sonucunda da gelip dükkanlarımızı mühürlediler.

"BU İNSANLARA YAZIK GÜNAH, KRİZDE BU YAPILMAZ"

3-5 esnafın şikayeti sonrası dükkanlarımızı kapattılar. Belediye Başkanı kafaya koymuş 'Kapatacağım' diyor. 'Cumhurbaşkanı gelse ben burayı kapatacağım' dedi. Bu krizde ekmek bulamıyoruz. Evi kira olan, hastası olan var. Biz ne yapalım, nereye gidelim? Dükkanlarımızı kapattılar, içerisinde kafeslerimiz, eşyalarımız var. Her esnafın alacağı var. Millete mal vermişiz, biz ilçelere gidemiyoruz, adamlar ayda bir geliyor. Dükkanımız kapalı, kimi nerede bulacağız? Buradaki esnafın en kötü 50-60-70 bin TL alacağı var. Bu insanlara yazık günah, krizde bu yapılmaz. Devlet, bize sahip çıkacağına 10 esnafı kapattı. 60 senedir var olan Malatya'nın tavukçu pazarını kapattılar."

"23 YILDIR BURADA ÇALIŞIYORUM, ÜÇ GÜN DEĞİL"

Battalgazi Belediyesi'nin dükkanların mühürleneceğine yönelik kendilerine ihbarname gönderdiğini kaydeden esnaf İbrahim Bozkuş da "Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne gittik, Başkan Selahattin Bey 'Size yer ayarlayacağız, sizi mağdur etmeyeceğiz' dedi. Bir hafta, 10 gün müsaade ettiler, sonra yine zabıta geldi. Her yere gittik ama bizi top gibi birbirlerine yuvarladılar. 'Çözeceğiz' dediler ve sonuç bu. 8 sene önce ruhsat başvurum var. Esnaf Sanatkarlar Odası'na kaydım, vergi levham, kaşem, muhasebem var. 23 yıldır burada çalışıyorum, üç gün değil ki 'Sen kaçak çalışıyorsun da görmedim' desinler. Yaşım 70, 13 nüfusa bakıyorum, bu saatten sonra inşaatta çalışabilir miyim? Onların hepsini Allah'a havale ettik. AKP'yi yıpratmak için böyle yaptılar" dedi.

BBP İL BAŞKAN YARDIMCISI ÖNAL: CUMHUR İTTİFAKI'NIN BİR PARÇASIYIZ AMA GÜNAHLARIN VE HAKSIZLIKLARIN BİR PARÇASI DEĞİLİZ

BBP Malatya İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Önal, esnafa haksızlık yapıldığını savunarak, "Bunu hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız ama günahların ve haksızlıkların bir parçası değiliz. Malatya ve Türkiye'de yapılan yanlışları yüksek bir sesle dillendirmeye devam edeceğiz. Malatya'da siyasi ömürlerinin sonuna gelmiş birtakım insanların bu tür davranışları hem partiye hem ittifaka hem de Malatya'ya zarar veriyorlar. Buradaki insanlara yapılan zulmü herkes gördü. Dört esnafa 20 polis, 20 çevik kuvvet, 20 zabıtayla gelinmez. İnsanda Allah korkusu olur. Buradaki arkadaşlarımızın hiçbiri 'Çıkmayalım' demedi, uygun bir yer istediler. Bu vebali kim ödeyecek? İnsanlar karar alırken biraz daha yapıcı olsunlar. Esnaf çözüm aradı ama sonuçta kapattılar" diye konuştu.

9 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Battalgazi Belediyesi zabıta ekipleri, canlı tavuk satışı yapan işletmelerin boşaltılması için üç sene önce tebligat yapıldığını bildirdi. İş yerlerinin boşaltılması için bir yıl süre tanındığı, sürenin dolmasının ardından ruhsatsız olması, kötü koku yayması ve yeni yasaya göre kafeste canlı hayvan satmanın yasak olması nedeniyle dokuz iş yerinin mühürlendiği kaydedildi.