Malatya yerel haberi: Malatya'da 'Depreme Dayanıksız' Olduğu Gerekçesiyle Yıkılmasına Karar Verilen Okulun Öğrencileri Başka Okullara Dağıtıldı, Veliler Servis Talebinde...

Malatya gelişmesine göre Malatya’da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen Kemal Özalper İlköğretim Okulu’nun öğrencileri başka okullara dağıtıldı. Öğrenci velileri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nden çocuklarına servis verilmesini talep etti. Öğrenci velisi Aliekber Tanış, “Pazartesi günü okullar açılacak, herhangi bir açıklama yapılmadı, çocuklarımız mağdur” dedi.

Malatya'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen Kemal Özalper İlköğretim Okulu'nun öğrencileri başka okullara dağıtıldı. Öğrenci velileri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nden çocuklarına servis verilmesini talep etti. Öğrenci velisi Aliekber Tanış, "Pazartesi günü okullar açılacak, herhangi bir açıklama yapılmadı, çocuklarımız mağdur" dedi.

Malatya'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen Kemal Özalper İlköğretim Okulu'nun öğrencileri farklı okullara dağıtılınca hem öğrenciler hem de aileleri mağdur oldu. Öğrenci velileri, bugün önce Milli Eğitim Müdürlüğü ve sonra da Malatya Valiliği'ne giderek çocuklarına servis verilmesi talebinde bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZ MAĞDUR"

Veli Aliekber Tanış, çocuğunun Kemal Özalper Ortaokulu'nda öğrenim gördüğünü ifade ederek, "Okuldan sıra ve akıllı tahtaların götürüldüğü söylendi. Daha sonra bize gelen mesajda, çocuklarımızın Feyzullah Taşkınsoy İlkokulu'na gönderilecekleri bildirildi. Sonrasında oradan vazgeçildi. Abdülhamid Han İlkokulu'na taşınacakları söylendi ama herhangi bir resmi yazı yok. Pazartesi günü okullar açılacak, herhangi bir açıklama yapılmadı, çocuklarımız mağdur" dedi.

Çocuklarının Abdülhamid Han İlkokulu'na verilmesi halinde Zaviye'den Özalper Mahallesi'ne gidecek bir otobüs olmadığını dile getiren Tanış, şunları söyledi:

"Herhangi bir ulaşım aracı yok. Bir de o yetmemiş gibi Fahri Kayahan'dan Özalper'e bir yol iniyor. Orada trafik müthiş sıkışıyor. Çocuklar buraya tek başlarına gidemezler. Eğer o okul öneriliyorsa belediye otobüsleri Kemal Özalper okulunun önünde öğrencileri alıp, velilerle beraber okula götürüp getirebilirler. Son sınıf öğrencileri var. Bu öğrenciler, öğlenci yapılınca sınavlara hazırlanamıyorlar. Kimi öğrenciler de sabah okula gidince öğleden sonra özel okulları oluyor, ondan mahrum kalıyorlar. Bir de sınıflar 50-60 kişi mi olacak? Sınıfta sayı çok olursa öğrenim nasıl görülecek?"

"ÇOCUKLAR OKULA NASIL GİDECEK"

Ortaokulda okuyan öğrencilerin Abdülhamid Han İlkokulu'na, ilkokulda okuyan öğrencilerin ise birkaç okula dağıtılacağını kaydeden Tanış, "Herhangi bir resmi yazı gelmedi. Okullar pazartesi günü açılacak hem ulaşım hem de eğitim yönünden bayağı problem yaşanıyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bunu çözeceklerine de inanıyorum" diye konuştu. Tanış, Milli Eğitim Müdürü ile görüşemediklerini ifade ederek, "Bir görüşme gerçekleştirdik. Onlar da kendilerine göre doğru açıklama yaptılar. Onların da elinden bir şey gelmiyor. Yetkililerin bu duruma çare bulacaklarına canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Veli Kader Bakır ise mağdur olduklarını ifade ederek, "Her birimizin çocuğu farklı okullara verildi. 2-3 çocuğu olanlar okula nasıl gönderecekler? Biz buraya çare bulmaya geldik. İl Özel İdare ve Abdülhamid Han okullarına servis talep ediyoruz. Çocuklar okula nasıl gidecek? Bu noktada hepimiz mağduruz. Bize yardım edilene kadar hiçbir yere gitmeyeceğiz" dedi.