Malatya'nın kanaat önderlerini iftarda bir araya geldi

BATTALGAZİ, MALATYA (İHA) - Ramazan ayı boyunca toplumun tüm kesimleriyle iftar sofrasında buluşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu kez de Malatya'nın kanaat önderlerini iftarda konuk etti. İftar programının ardından Yeni Cami'deki çay sohbetine katılan Başkan Güder, sahuru ise Eyüp Sultan Cami'de vatandaşlarla yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ramazan ayının bereketi hep birlikte yaşanır" diyerek, Ramazan ayında gelenek haline getirdiği iftar programlarını sürdürüyor. Toplumun tüm kesimleriyle iftar sofrasında buluşan ve geçtiğimiz günlerde AK Parti'de görev almış teşkilat üyelerini ağırlayan Başkan Güder, bu kez de Malatya'nın kanaat önderlerini iftarda konuk etti. Hastane Cafe'de düzenlenen iftar yemeğinde konuklar ile yakından ilgilenen gecenin ev sahibi Başkan Güder, katılımcıların ramazanı şeriflerini, Kadir Gecelerini tebrik ederek, hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama kavuşmayı temenni etti.

Vatandaşlarla çay sohbeti ve sahur programı

Her zaman Battalgazililerle iç içe olan ve bunu Ramazan ayında da sürdüren Başkan Güder, iftar programının ardından Kadir Gecesi nedeniyle Yeni Cami'deki çay sohbetinde vatandaşlarla buluştu. AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte gece geç saatlere kadar vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Güder, çay sohbetinin ardından Eyüp Sultan Cami'de düzenlenen programda vatandaşlarla birlikte sahur yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Sizler bizim yolumuzu aydınlatıyorsunuz"

Başkan Güder, 11 ayın sultanı Ramazan ayı, Battalgazi'de bir başka güzel yaşandığına dikkat çekerek, "Mübarek bir aydayız. Bu mübarek ayda toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye çalıştık, aynı sofrayı paylaşmaya çalıştık. Huzur, kardeşlik ve paylaşmanın en çok yaşandığı bugünlerde vatandaşlarımız ile iftar, sahur ve çay sohbetlerinde bir araya geliyoruz. Dostluklarımızı, kardeşliklerimizi pekiştiriyoruz. Battalgazi'mizde yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımız ile değerlendiriyoruz, istişare etme imkanı buluyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan, Battalgazi'de bir başka güzel yaşanıyor. Her zaman ilçemizdeki vatandaşlarımızla iç içe olmayı önemsedik, önemsemeye de devam edeceğiz. Bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Battalgazi Belediyesi olarak toplumun her kesimine eşit hizmet götürmek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Sizler bizim yolumuzu aydınlatıyorsunuz. Sizlerin bize vereceği tavsiyeler bizim için talimat olur. Geride bıraktığımız 3 yıllık zamanda ciddi sıkıntılar yaşadık ve bu durumu birlik içerisinde atlattık. Bu birlik ve beraberlik ilçemize ayrı bir güzellik getirdi. Yapmış olduğumuz davete icabet ettiğiniz için hepinize en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ayının fazileti hep birlikte yaşanır"

Ramazan ayının faziletini ve bereketi birlikte daha güzel yaşandığını aktaran Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, "Bu iftar programını organize eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bir ilin ya da ilçenin kanaat önderlerinin ve eşraflarının önemli olduğunu sürekli ifade ederim. Sizler toplumun önünde hatırı sayılır, sözü dinlenen insanlarsınız. Bizler için çok değerlisiniz. Sizlerle 11 ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte teneffüs etmek, aynı sofrada buluşmak bizim için önemli. Tüm kanaat önderlerimizin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum" dedi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel