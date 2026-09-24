Malatya Eğitim Sen Şube Başkanı, Turgutlu saldırısı sonrası okullarda dönüşüm istedi

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Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin "Okullar çocuklar için yaşam alanı olmadığı sürece bu sorunları tekrar tekrar yaşayacağız. Okullar sadece akademik eğitim verilen yerler olmaktan çıkarılmalı; kültürel ve sportif faaliyetlerin de yapılabildiği yaşam alanlarına dönüştürülmelidir" dedi.

Eğitim Sen Malatya Şubesi üyeleri, Manisa'nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin Emeksiz Üst Kavşağı'nda açıklama yaptı.

Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, aynı okulun 9'uncu sınıfında eğitim gören bir öğrencinin okul önünde silahla rastgele ateş açması sonucu 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığını hatırlattı. Millioğulları, yaralanan öğrencilere, ailelerine ve eğitim camiasına Malatya'dan geçmiş olsun dileklerini iletti.

"OKULLARDA YAŞANANLAR BASİT BİR ASAYİŞ SORUNU OLARAK GÖRÜLEMEZ"

Okullarda artan şiddet olaylarının münferit vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Millioğulları, şunları söyledi:

"Okullarda her geçen gün tırmanan şiddet olayları ve öğrencilerin yaşam hakkını tehdit eden saldırılar artık 'münferit vaka' denilerek basit bir asayiş sorunu olarak görülemez. Okullarda yaşananlar, eğitim sistemimizin içine sürüklendiği yapısal krizin, derinleşen toplumsal şiddet ikliminin ve öğrencilerin can güvenliğini yok sayan ihmaller zincirinin doğrudan sonucudur.

Okullarda ve okul çevrelerinde öğrenciler saldırıların hedefi olurken, eğitim emekçileri her gün şiddet riskiyle yüz yüze çalışmaktadır. Bakanlığın eğitimin asıl ve hayati sorunu olan 'güvenli okul, güvenli gelecek' talebini görmezden gelmesi, kamuoyunu şekilci meselelerle meşgul etmesi kabul edilemez."

"BAKANLIK SUDAN İŞLERLE UĞRAŞIYOR"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin kıyafetleri ve önlük uygulaması gibi konulara yoğunlaştığını savunan Millioğulları, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı bütün enerjisini ve mesaisini önlük gibi şekilci dayatmaları öğretmenler, özellikle de kadın öğretmenler üzerinde uygulamaya harcayamaz. Öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin yaşam hakkını ve güvenliğini tehdit eden sorunları gidermek yerine sudan işlerle uğraşıyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığı ve orada görev yapan uzmanların bu sonuca nasıl gelindiğini fark etmeleri gerekiyordu. Çünkü orada uzmanlık vasıflarıyla görev yapan insanlar bütün bunları çok iyi biliyorlardı."

"YÜZDE 50 AKADEMİK, YÜZDE 50 BECERİ DERSİ OLMALI"

Okulların çocukların sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimini destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Millioğulları, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz Eğitim Sen olarak diyoruz ki okullar yaşamın bir parçasıdır. Okulların sadece akademik eğitim verilen yerler değil, çocuğun gelişimi açısından kültürel ve sportif faaliyetlerin de yapılabildiği alanlar haline dönüştürülmesi gerekiyor.

Bunun için eğitim programlarında yüzde 50 akademik, yüzde 50 beceri derslerinin olması gerekiyor. Bir çocuk eğitim sistemine girdiğinde ve o sistemden çıktığında en azından bir sanat dalında ve bir spor dalında amatör düzeyde yetenek sahibi olmalıdır. Çocuğu yaşama bağlayan budur."

Okulların yalnızca öğrenci sayıları ve kontenjanlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Millioğulları, her okulun bulunduğu bölgenin sosyoekonomik yapısının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA