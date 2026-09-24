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Temizlik projesine katılan AK Partili vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum

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Temizlik projesine katılan AK Partili vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum Haber Videosunu İzle
Temizlik projesine katılan AK Partili vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum
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Iğdır'da “Benim Şehrim Benim Evim” projesi kapsamında düzenlenen çevre temizliğine katılan AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün yanına gelen bir vatandaş, Iğdır Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden 15 gündür sıra alamadığını söyleyerek yardım istedi. Vatandaşın talebini dinleyen Alagöz, hastanede kardiyoloji doktorunun bulunduğunu belirterek danışmanlarına, “Arkadaşlar yardımcı olsun, sıra al” dedi. Danışmanlar daha sonra vatandaşla ilgilenerek bölgeden ayrıldı.

Iğdır Valiliği koordinasyonunda çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen “Benim Şehrim Benim Evim” projesine AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de katıldı.

Çevre temizliği çalışmaları devam ederken Alagöz'ün yanına gelen bir vatandaş, yaşadığı randevu sorununu anlattı.

"15 GÜNDÜR SIRA ALAMIYORUM"

Vatandaş, Iğdır Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden 15 gündür sıra alamadığını belirterek Alagöz'den yardım istedi.

Vatandaşın talebini dinleyen Alagöz ise hastanede kardiyoloji doktorunun bulunduğunu belirterek, “Arkadaşlar yardımcı olsun, sıra al” dedi.

DANIŞMANLARI VATANDAŞLA İLGİLENDİ

Alagöz'ün yönlendirmesinin ardından danışmanlar vatandaşı yanlarına aldı. Vatandaş daha sonra danışmanlarla birlikte bölgeden ayrıldı.

Çevre temizliği çalışması sırasında yaşanan diyalogda vatandaşın “15 gündür sıra alamıyorum” sözleri dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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