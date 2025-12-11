Haberler

En acı cenaze: Trafik kazasında hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızı yan yana son yolculuğuna uğurlandı

En acı cenaze: Trafik kazasında hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızı yan yana son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeleri Hulusi Akar Cami'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden anne, oğlu ve kızı Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Malatya- Ankara karayolu Akçadağ-Kozluca Çayırdüzü Mevkii'nde meydana geldi. Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Nuri Taşkanat (39) idaresindeki 38 YD 898 plakalı Volkswagen marka minibüs, aynı yöne seyreden bir tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Saadet Taşkanat (66) ve Rukiye Sarımermer (47) hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybeden anne, oğlu ve kızının cenazeleri işlemlerin ardından memleketleri Kayseri'ye getirildi.

Mustafa Nuri Taşkanat, Saadet Taşkanat ve Rukiye Sarımermer'in cenazeleri, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek

Ruhsatta bunu yaparsanız, bakanlık devreye girecek
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
title