Malatya'nın manevi imarı için güçlü iş birliği

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile yaptığı görüşmede Malatya'da yürütülen dini yapılar ve eğitim projelerindeki son durumu ele alarak şehrin manevi altyapısını güçlendirecek çalışmalara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Kur'an-ı Kerim eğitim merkezlerinde iki büyük yatırım

Milletvekili Ölmeztoprak, görüşmede Malatya'da kurulacak iki yeni Kur'an-ı Kerim eğitim merkezinin detaylarını paylaştı. Türkiye genelinde planlanan 20 merkezden ikisinin Malatya'da yapıldığını belirten Ölmeztoprak, kız ve erkek öğrenciler için ayrı tasarlanan binaların her birinin 120 öğrenci kapasiteli olacağını aktardı.

Hafızlığını tamamlayıp liseye geçen öğrencilerin hem akademik hem de dini eğitimlerini birlikte sürdürebileceği modelin Türkiye'de örnek teşkil edeceğini vurgulayan Ölmeztoprak, erkek öğrenciler için Şeker Camii'nin eski yerinde inşaatın hızla ilerlediğini, Yakınca'daki kız öğrenci merkezi için ise projelendirme sürecinin tamamlandığını ifade etti.

Deprem sonrası 995 cami için iyileştirme hamlesi

Malatya'daki deprem hasarlarının ardından yürütülen cami restorasyonlarında önemli aşama kaydedildiğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, az hasarlı 301 caminin tamamının kısa sürede hizmete açıldığını belirterek, orta hasarlı 23 caminin de güçlendirme sonrası yeniden cemaatine kavuştuğunu söyledi. Şehir genelinde 56 cami ve Kur'an kursunun tamamlandığını, 71 yapının ise farklı ilçelerde eş zamanlı sürdürüldüğünü bildiren Ölmeztoprak, yeni yerleşim alanları için TOKİ'nin 36 yeni cami planladığını, 2026 yılı içinde tamamının yapımına başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Yeni Cami'de hedef kurban bayramı

Malatya'nın en önemli tarihi eserlerinden olan Yeni Cami'de çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Ölmeztoprak, kubbe seviyesine gelinen restorasyonda taş işçiliğinin büyük kısmının tamamlandığını belirtti. Tarihi mabedin Kurban Bayramı'nda tekrar ibadete açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Söğütlü Cami modern bir külliyeye dönüşüyor

Görüşmede, Söğütlü Cami'nin çok fonksiyonlu bir külliyeye dönüştürülmesi de ele alındı. Projede aile ve kadın rehberlik birimleri, Kur'an kursları, kitap kafe, sanat merkezi, öğrencilere özel çalışma alanları ve ek mescit bölümlerinin yer aldığını belirten Ölmeztoprak, kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan külliyenin 2026 yazında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Ramazan ayı için özel davet

Milletvekili Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u Ramazan ayında Malatya'da ağırlamak istediklerini iletti. Başkan Arpaguş'un daveti kabul ettiği ve Malatya'ya ziyaret sözü verdiğini kaydetti. - MALATYA