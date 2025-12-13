Haberler

Malatya'nın manevi imarı için güçlü iş birliği

Malatya'nın manevi imarı için güçlü iş birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile Malatya'daki cami, eğitim merkezi ve deprem sonrası iyileştirme çalışmalarını görüştü. Ayrıca Ramazan ayında özel bir program yapılacağı açıklandı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u ziyaret ederek Malatya'da devam eden cami, eğitim merkezi ve deprem sonrası ihya çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette Ramazan ayında Malatya'ya özel bir program yapılması için de söz alındı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile yaptığı görüşmede Malatya'da yürütülen dini yapılar ve eğitim projelerindeki son durumu ele alarak şehrin manevi altyapısını güçlendirecek çalışmalara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Kur'an-ı Kerim eğitim merkezlerinde iki büyük yatırım

Milletvekili Ölmeztoprak, görüşmede Malatya'da kurulacak iki yeni Kur'an-ı Kerim eğitim merkezinin detaylarını paylaştı. Türkiye genelinde planlanan 20 merkezden ikisinin Malatya'da yapıldığını belirten Ölmeztoprak, kız ve erkek öğrenciler için ayrı tasarlanan binaların her birinin 120 öğrenci kapasiteli olacağını aktardı.

Hafızlığını tamamlayıp liseye geçen öğrencilerin hem akademik hem de dini eğitimlerini birlikte sürdürebileceği modelin Türkiye'de örnek teşkil edeceğini vurgulayan Ölmeztoprak, erkek öğrenciler için Şeker Camii'nin eski yerinde inşaatın hızla ilerlediğini, Yakınca'daki kız öğrenci merkezi için ise projelendirme sürecinin tamamlandığını ifade etti.

Deprem sonrası 995 cami için iyileştirme hamlesi

Malatya'daki deprem hasarlarının ardından yürütülen cami restorasyonlarında önemli aşama kaydedildiğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, az hasarlı 301 caminin tamamının kısa sürede hizmete açıldığını belirterek, orta hasarlı 23 caminin de güçlendirme sonrası yeniden cemaatine kavuştuğunu söyledi. Şehir genelinde 56 cami ve Kur'an kursunun tamamlandığını, 71 yapının ise farklı ilçelerde eş zamanlı sürdürüldüğünü bildiren Ölmeztoprak, yeni yerleşim alanları için TOKİ'nin 36 yeni cami planladığını, 2026 yılı içinde tamamının yapımına başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Yeni Cami'de hedef kurban bayramı

Malatya'nın en önemli tarihi eserlerinden olan Yeni Cami'de çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Ölmeztoprak, kubbe seviyesine gelinen restorasyonda taş işçiliğinin büyük kısmının tamamlandığını belirtti. Tarihi mabedin Kurban Bayramı'nda tekrar ibadete açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Söğütlü Cami modern bir külliyeye dönüşüyor

Görüşmede, Söğütlü Cami'nin çok fonksiyonlu bir külliyeye dönüştürülmesi de ele alındı. Projede aile ve kadın rehberlik birimleri, Kur'an kursları, kitap kafe, sanat merkezi, öğrencilere özel çalışma alanları ve ek mescit bölümlerinin yer aldığını belirten Ölmeztoprak, kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan külliyenin 2026 yazında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Ramazan ayı için özel davet

Milletvekili Ölmeztoprak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u Ramazan ayında Malatya'da ağırlamak istediklerini iletti. Başkan Arpaguş'un daveti kabul ettiği ve Malatya'ya ziyaret sözü verdiğini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

Karakolda ortalık bir anda karıştı! İşte dehşete düşüren anlar
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Fotoğrafın arkasından kriz çıktı! Erdoğan'la Putin yan yanayken, Şerif ayrı oturdu

Erdoğan'la Putin yan yanayken, o ilginç bir nedenle ayrı oturmuş
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

Karakolda ortalık bir anda karıştı! İşte dehşete düşüren anlar
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Mehmet Akif Ersoy'a jandarmadan 11 soru! İşte aylık geliri

Jandarmadan 11 soru! İşte Mehmet Akif Ersoy'un aylık geliri
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Isınmayan petek şikayetiyle daireye giden usta şoke oldu! Boruyu çekince gerçek ortaya çıktı

Bu da oldu! Petek tamirine giden usta gördüğüne inanamadı
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
title