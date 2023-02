Malatya'da Arama Kurtarma Çalışmalarına Katılan Karaca: "Yaşam Alanları Yok, Binalar Un Ufak Olmuş"

TUNAKAN YILDIRIM

Muhammed Atilla Karaca, depremin ardından gönüllü olarak Van'dan Malatya deprem bölgesine gitti. Karaca, "Başımıza gelen felaket, çok büyük bir felaket. Ekipler yetersiz, iş makineleri yetersiz, burada halen kalkmayı bekleyen enkazlar var. Biz enkazı 4 günde ancak kaldırabildik. Ekip olsa bile felaketin büyüklüğünden dolayı insanların sağ çıkma oranı çok düşük. Yaşam alanları yok, binalar un ufak olmuş durumda ve kolonlar hiç birbirini tutmamış" dedi.

Van'da işletmecilik yapan Muhammed Atilla Karaca, depremin ardından kendi imkanları ile Malatya deprem bölgesine gitti. Karaca, arkadaşlarının ve çevresinin gönderdiği yardımlarla aldığı yardım malzemelerini depremzedelere dağıttı. Karaca, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına da katıldı.

Muhammed Atilla Karaca, Malatya'da yaklaşık 5 gündür şahit olduklarını ANKA Haber Ajansı'na aktardı.

"İŞ MAKİNALARI GELDİ BU SEFER OPERATÖR SIKINTISI BAŞLADI"

Malatya merkezde deprem sebebi ile yıkılan Güner sitesinin enkazındaki arama çalışmalarına katılan ve arama kurtarma çalışmalarının bittiğini belirten Karaca şunları söyledi:

"Başımıza gelen felaket çok büyük bir felaket. Ekipler yetersiz, iş makineleri yetersiz, burada hala kalkmayı bekleyen enkazlar var. Biz enkazı 4 günde ancak kaldırabildik. Ekip olsa bile felaketin büyüklüğünden dolayı insanların sağ çıkma oranı çok düşük. Yaşam alanları yok, binalar un ufak olmuş durumda ve kolonlar hiç birbirini tutmamış. Farklı noktalardan baktığınızda çok büyük eksiklikler var. İnsanlar ailelerini bekliyorlar ve hızlı müdahale edilmesini istiyorlar. Herkes kendi enkazının başında ve yardım çağrısında bulunuyor. İlk gün yaşadığımız problem iş makinasının eksik olmasıydı. Şu anda da yeterince iş makinası yok, çok fazla enkaz var. Bulunduğum bölge Malatya bölgesi ve Kahramanmaraş'ın, Hatay'ın onda biri büyüklüğünde bir felaket var burada. Ben diğer illeri düşünemiyorum biz burada bu imkansızlıkları çekiyorsak eğer. İş makinaları geldi bu sefer operatör sıkıntısı başladı. Operatör 20 saat çalışıyor, dinlenmesi gerekiyor, yerine gelen adam onun kadar iyi çalışamıyor, enkazı dağıtıyor. Aileler sorumsuz çalışılmasını istemiyor. İkinci günde bu sıkıntıları yaşadık. Şu an iş makinası var ama operatör sıkıntılı.

"Afad EKİPLERİNİN YEMEKLERİ BİLE GELMEMİŞTİ"

Türkiye'nin her yerinden toplanan yardımlar geldi fakat organizasyon sıkıntısı var. Büyük bir koordinasyon eksikliği var. Herkes her şeyi AFAD yönetsin istiyor ama yanımızdaki AFAD ekiplerinin yemekleri bile gelmemişti. 24 saat çalışmışlar benim arabama aldığım bir kutu kek, su ile adamları ayakta tutmaya çalışıyoruz burada. Her konuda büyük bir eksiklik var. Bir yerde yardım yok yazısı paylaşıldıktan sonra oraya binlerce yardım gidiyor. Suistimal eden insanlar var, defalarca aynı araçları görüyoruz yardım doldururken, müdahale edemiyoruz.

"YARDIM YAPILMASI GEREKENLERİN LİSTELENMESİ LAZIM"

Sizin bin kişi topladığınız tırı burada dağıtacak sadece 5-10 araç var. Yardım yapılması gerekenlerin tek tek listelenmesi lazım. Yardım edilenlerin listeden çıkarılması lazım. Çoğu köy çok sıkıntılı. Biz dün Yazıhan'a, Yağmurlu'ya, Akçadağ merkeze, Topsöğüt'e gittik. Burada yardıma muhtaç çok insan vardı. Sosyal medya üzerinden ulaşarak gittiğimiz bu yerlerde bir sıkıntı yaşamadım. Yardımlarının çok güzel şekilde olması gerektiği yerlere ulaştı. Bu sadece benim müdahalemle olacak şey değil. Burada o kadar çok tır var ki boşaltacak insan yok. Yazıhan'dan ulaşamadığımız köyler oldu, merkeze 45-50 km mesafede, karlar yolu kapatmış benim aracım girmiyor oraya. Oradan yardım çağrısı var, insanlar yolda kalmış. Çok büyük buranın sıkıntısı. Benim fikrim boşaltılması lazım Malatya'nın, Maraş'ın, Hatay'ın acilen. İşimiz çok zor. Her gün farklı bir eksiklik var, gönderdiğiniz yardımlarla birkaç köye daha gideceğim."