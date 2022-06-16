Malatya'da, 2022 Yılı Tahmini Kuru Kayısı Rekoltesi 75 Bin 776 Ton Olarak Açıklandı

Hem Türkiye hem de dünyanın kuru kayısı üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Malatya'da 2022 yılı kuru kayısı rekoltesi, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu üyeleri tarafından 75 bin 776 ton olarak açıklandı.

Malatya Valiliği Toplantı Salonu'nda rekolte açıklama toplantısında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, kayısının Malatya ve ülke açısından ekonomik getirisi olan önemli bir ürün olduğunu ifade etti.

"KOMİSYON TARAFINDAN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün (BÜGEM) komisyon kurulması talimatını verdiğini kaydederek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, Kayısı Araştırma Enstitüsü ile birlikte rekolte çalışmalarına başladık. Rekolte çalışmalarına başlarken don ve diğer riskler bitince başladık çünkü rekolteyi yaptıktan sonra bir sıkıntı olursa sıfırdan tekrar başlamamız gerekiyor. Kayısının rekoltesini etkileyecek son riskler geçtikten ve yüksek rakımdaki çiçeklenmeler olup, meyve bağladıktan sonra rekolte çalışmalarına başlıyoruz" dedi.

"ARİTMETİK ORTALAMALARI ALDIK"

Rekolte çalışmaları kapsamında ekiplerin sahada titiz bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Macit, şunları söyledi:

"Daha önce saha çalışmalarını istişareli bir şekilde not alıp, toplanan komisyonda yine istişareyle bir rekolte belirliyorduk. Bu sene rekolte çalışmalarına başlamadan önce komisyon üyeleriyle bir araya gelip, saha çalışmalarıyla ilgili takvim belirlendi. Bu sene geçen senelerden farklı olarak bakanlığımızın bize göndermiş olduğu bir çizelgeyi komisyon üyelerimize verdik. Komisyon üyelerimiz bağımsız bir şekilde kendi tahminlerini çizelgeye yerleştirdiler. Bu çizelgenin neticesini de yaptığımız toplantılarla tahminleri il müdürlüğümüzde topladık. Daha sonra alınan tahminlerin aritmetik ortalamalarını komisyona sunduk. Komisyon üyelerini hepsi de bunu kabul etti. Buna göre de yeni bir metot belirlemiş olduk. Gelecek sene de aynı metotla devam edilebilir."

"43'ÜNCÜ REKOLTE TAHMİNİMİZ"

Tahir Macit, 43'üncü rekolte tahminini yaptıklarını belirterek, "Bunun 10-15'i komisyon marifeti, ondan öncekiler de il müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılıyordu. Kayısı, Malatya ekonomisi için önemli olduğundan dolayı hassasiyet var, o nedenle de komisyon kurduk. Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 2022 yılı ilimiz kayısı rekoltesi yaş olarak tahmini 336 bin 782 ton olarak belirlenmiştir. Yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 33 bin 680 ton olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı ise 303 bin 102 tondur. Bu kapsamda kuru kayısı miktarı ise 75 bin 776 ton olarak tahmin edilmektedir" dedi.

Macit, çevre illerden gelen kayısı rekolte tahmin icmaline göre; Elazığ için 5 bin 662 ton, Kahramanmaraş için 2 bin 500 ton, Sivas için ise bin 672 ton olmak üzere 9 bin 834 ton kuru kayısı üretimi tahmin edildiğini de sözlerine ekledi.

ANKA / Yerel