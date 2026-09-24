Mahmut Can ve Elif Yardımcı, 7-8 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırdı.

Küçük yaşlarında temelleri atılan Mahmut Can Yardımcı ve Elif Yardımcı çiftinin aşk hikayesi, araya giren mesafelere ve farklı şehirlere rağmen mutlu bir evlilikle noktalandı. Eskişehir ve Çanakkale hattında geçen zorlu uzak mesafe sürecini el ele vererek aşan genç çift, "Aşk engel tanımıyor" diyerek sevdiklerinin peşinden gidenlere ilham oldu.

Lise yıllarında başlayan masum bir bakışmanın ardından yıllara ve yollara meydan okuyan bir aşk hikayesi mutlu sonla noktalandı. Eğitim ve iş nedeniyle farklı şehirlere savrulan ancak bağlarını hiç koparmayan 28 yaşındaki Mahmut Can Yardımcı ile 27 yaşındaki Elif Yardımcı çifti, zorlu geçen uzak mesafe sürecini aşarak dünyaevine girdi.

Lise sıralarında başlayan bakışma yıllar sonra yeniden filizlendi

İlişkilerinin başlangıcını ve araya giren mesafeleri anlatan damat Mahmut Can Yardımcı, lisede atılan ilk adımların ardından hayat şartları gereği ayrı şehirlere gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Süreci aktaran damat Mahmut Can, "Yaklaşık 7-8 yıllık bir geçmişimiz var. Lise yıllarında birbirimizden etkilenip bakışarak ilk adımı attık. Sonrasında ben iş durumum nedeniyle Eskişehir'e yerleştim. Eşim ise üniversite eğitimi için Çanakkale'nin yolunu tuttu; okul bitince de Balıkesir'in Akçay beldesine dönüş yaptı. Araya giren mesafelere rağmen iletişimimiz kesilmedi. Eşim sosyal medya üzerinden bana ulaştı ve yeniden konuşmaya başladık. Gidiş gelişlerle devam eden bu süreç, bugün çok şükür huzurlu ve mutlu bir evliliğe dönüştü" ifadelerini kullandı.

"Zorluklara birlikte göğüs gerdik"

Farklı şehirlerde yaşamanın getirdiği zorlukları el ele vererek aştıklarını dile getiren gelin Elif Yardımcı ise, "Uzak mesafeden bir ilişki yürütmek gerçekten kolay değildi. Ancak biz pes etmedik, birbirimize destek olarak tüm zorluklara birlikte göğüs gerdik" şeklinde konuştu.

Aşkın hiçbir engel tanımayacağını ve mücadele etmek gerektiğini belirten Yardımcı çifti, sevdiklerinin peşinden gitmek isteyen gençlere şu tavsiyeyle seslendi:

"Birbirini gerçekten seven insanlar hiç düşünmeden, beklemeden evlilik adımı atsın. Aşkın önüne hiçbir şey engel olarak çıkamaz. Biz birbirimize inanmaktan ve aşkımızın peşinden koşmaktan vazgeçmedik."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı