Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya heyetinin aileleri, Ankara'ya geldi

Düşen uçakta bulunan Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aileleri ziyaret etti.

Türkiye'ye gelen askeri heyeti taşıyan ve Libya'ya dönmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanından havalandıktan kısa bir süre sonra düşen uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad ve beraberindeki heyet hayatını kaybetmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİ ANKARA'DA

Düşen uçakta bulunan Libya askeri heyetinin naaşlarını almak üzere Libyalı askeri yetkililer ve aileleri Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya'dan gelen görevlilere ve ailelerine bulundukları otelde taziye ziyaretinde bulundu.

KUR'IN-I KERİM OKUNDU

Bakan Güler ve Orgeneral Bayraktaroğlu, yaşanan elim kazadan dolayı üzüntülerini dile getirerek hem ailelerine hem de dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı temennisinde bulundu. Taziye ziyaretinde, hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da bulunduğu jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düşmüştü. Kazada 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetmişti.