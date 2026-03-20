Kuzey Kore'de tank birliklerinin katılımıyla taktik saldırı tatbikatı

Kuzey Kore'nin piyade ve tank birlikleri, ülke lideri Kim Jong-Un'un denetiminde taktik saldırı tatbikatı gerçekleştirdi. Kim'e veliahdı olarak ilan etmeye hazırlandığı iddia edilen kızı Ju-Ae'nin de eşlik etmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore'den yeni bir askeri hamle daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kore Halk Ordusu'na (KPA) bağlı piyade ve tank birlikleri ülke lideri Kim Jong-Un'un denetiminde taktik saldırı tatbikatı gerçekleştirdi. Düşmanın tanksavar savunma hattını imha senaryosu çerçevesinde yapılan tatbikatta, kamikaze insansız hava araçları (İHA) gerçek zamanlı keşif verilerini kullanarak düşman olarak belirlenen komuta üslerini ve tanksavar mevzilerini vurdu. Ayrıca tatbikatta yeni ana muharebe tankının savunma sisteminin farklı yönlerden fırlatılan tanksavar füzelerini ve İHA'ları yüzde yüz başarı ile önlediği kaydedildi.

"Performansı rakipleri ile kıyaslanamayacak kadar üstün"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, tatbikatın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni ana muharebe tankının teknik özellikler bakımından dünyada eşsiz olduğunu söyledi. Kim, "Ana muharebe tankımızın savaş performansı rakipleri ile kıyaslanamayacak kadar üstün. Bundan böyle kara kuvvetlerimiz bu güçlü tanklarla donatılacak" açıklamasında bulundu.

Askeri tatbikatların devamlılığının önemine vurgu yapan Kim, "Daha önce de söylediğim gibi ordumuz savaş verimliliğini arttırmayı amaçlayan eğitim ve tatbikatları sürdürmeli ve her türlü muharebe görevini hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirebilecek hazırlık seviyesinde olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kim'e veliahdı olarak ilan etmeye hazırlandığı iddia edilen kızı Ju-Ae'nin de eşlik etmesi dikkat çekti. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
