Öldürülüp kuyuya atılan gencin cenazesinde kahreden detay! Son giydiği kıyafetle uğurlandı - Haberler

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Öldürülüp kuyuya atılan gencin cenazesinde kahreden detay! Son giydiği kıyafetle uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Atilla Özer - Yerel
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra yakılarak atıldıkları kuyuda cesetleri bulunan 2 arkadaş, toprağa verildi. Vahşi cinayete kurban giden gençlerden Hasan Akköse'nin son giydiği kıyafetin parçaları tabutunun başına kondu, cenazede gözyaşları sel oldu.

Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ile 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili ailelerinin 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası, Serinhisar ilçesindeki Develi Kuyusu mevkiinde bulunan su kuyusunda başlatılan arama çalışması, cesetlere ulaşılmasıyla sona erdi. Cesedin birine saat 03.30, diğerine ise saat 05.30 sularında ulaşıldı.Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Öldürülüp kuyuya atılan gencin cenazesinde kahreden detay! Son giydiği kıyafetle uğurlandı

Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 7'si emniyetteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan gençlerle telefonda son görüşmeyi yaptığı belirlenen M.A.'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden M.A. ifadesinde maktullerle aralarında alacak meselesi olduğunu, tartışmanın yaşandığını ve cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Öldürülüp kuyuya atılan gencin cenazesinde kahreden detay! Son giydiği kıyafetle uğurlandı

2 gencin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Acılı aileler cansız bedenlerin çıkarıldığı esnada tabuta sımsıkı sarılarak sinir krizi geçirdi, yakınları sakinleştirmekte güçlük çekti.

Öldürülüp kuyuya atılan gencin cenazesinde kahreden detay! Son giydiği kıyafetle uğurlandı

İşlemlerin ardında İsmail Yalçın Acıpayam ilçesine bağlı Dedebağı Mahallesine, Hasan Akköse ise Serinhisar ilçesine götürüldü. Tabutunun başına en son giydiği kıyafetinin parçası konan Akköse, Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mahalle Mezarlığına, İsmail Yalçın ise Dedebağ Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Dedebağ Mezarlığı'na defnedildi.

Öldürülüp kuyuya atılan gencin cenazesinde kahreden detay! Son giydiği kıyafetle uğurlandı

Öldürülüp kuyuya atılan gencin cenazesinde kahreden detay! Son giydiği kıyafetle uğurlandı

Öldürülüp kuyuya atılan gencin cenazesinde kahreden detay! Son giydiği kıyafetle uğurlandı

Öldürülüp kuyuya atılan gencin cenazesinde kahreden detay! Son giydiği kıyafetle uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Yerel

Denizli 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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