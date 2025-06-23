Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü, Hayır Faaliyetlerini Açıkladı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinde yürütülen faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu. Ramazan ayında günlük ortalama 3 bin 500 kişiye iftar verdiklerini belirten Çınar, özel gün ve gecelerde salep ikramlarının yapıldığını, Vakıflar Haftası'nda ise mevlid programları düzenlendiğini ifade etti.

Bayramlarda yetim çocuklar sevindirildi

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde toplam 674 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldığını aktaran Çınar, Kurban Bayramı öncesinde Rüstem Paşa Medresesi'nde çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Yarışmalar, oyunlar ve sinema gösterimi ile çocukların gönüllerinin alındığını, bayramlıklarının hediye edildiğini söyledi.

Aylık gıda ve maddi yardımlar düzenli devam ediyor

Her ay düzenli olarak 2 bin 802 aileye kişi sayısına göre kuru gıda kolisi, 203 kişiye muhtaç maaşı verildiğini kaydeden Çınar, ayrıca bin 292 öğrenciye burs sağlandığını ifade etti. Bu öğrencilerden bin 74'ü ortaöğretim, 218'i yükseköğretim düzeyinde yer alırken, 120 öğrenciye de hafızlık destekleme bursu verildi.

Çeyiz yardımı ve sosyal etkinlikler planlandı

Mazbut vakıfların hayır şartları arasında yer alan çeyiz yardımı için de tespit çalışmaları yaptıklarını belirten Muhammet Enes Çınar, ihtiyaç sahibi genç kızların evliliklerine destek olduklarını vurguladı. Temmuz ve ağustos aylarında bursiyer öğrencilerle piknik etkinlikleri düzenlenmesi, 100 çocuğun sünnet ettirilerek çeşitli hediyeler verilmesi planlanıyor. Ayrıca 5 Temmuz'da dört ilde aşure ikramı yapılacak, 15 Temmuz'da ise mevlid programı düzenlenecek.

Aşevi projeleri yolda

En heyecan verici projelerden birinin Kütahya ve Afyonkarahisar illerinde planlanan aşevleri olduğunu açıklayan Çınar, bu projelerin 2026 yılı içinde faaliyete geçmesinin hedeflendiğini bildirdi. Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii (İmaret) avlusunda her cuma günü bin kişiye yemek ikramı yapıldığını, Kütahya'da ise okullar ve çeşitli lokasyonlarda çorba dağıtımlarının sürdüğünü kaydetti.

Restorasyon çalışmaları devam ediyor

Bölgenin kültürel mirasının korunması adına önemli restorasyon ve onarım çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Çınar, 6 Şubat depreminin ardından kaynakların ağırlıklı olarak afet bölgesine aktarıldığını ancak 2026 itibarıyla bölgede restorasyonların hız kazanmasının beklendiğini söyledi. Kütahya Servi Camii, Uşak Banaz Yeşilyurt Camii ve Bolvadin Feriz Hoca Camii'nin restorasyonlarının tamamlandığını belirten Çınar, diğer projelerin de sürdüğünü açıkladı.

Vakıf gönüllüsü olma çağrısı

Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, hayır hizmetlerine katkıda bulunmak isteyen vatandaşların resmi olarak vakıf gönüllüsü olabileceklerini, başvuruların müdürlüğün internet sitesi üzerinden yapılabileceğini ve detaylı bilgi için Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile iletişim kurulabileceğini belirtti. Yapılan faaliyetlerin sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini de ekledi. - KÜTAHYA