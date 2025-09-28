Haberler

Kütahya'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem: Sokaklarda Panik

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Deprem, çevre illerden de hissedildi ve anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kütahya'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar kameraya yansırken büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara akın etti.

AFAD, saat 12.59'da merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Kütahya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kütahya'da depremi yaşayan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Vatandaşlar binalardan dışarıya çıkarak sokaklara akın ederken deprem anı bir işletmedeki güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

"Bugünkü deprem bayağı farklıydı"

Depremle ilgili konuşan bir çevre sakini, "Deprem sınav gibiydi. Japonya'da yaşadığım depremlere alışkınım ama bugünkü bayağı farklıydı. Depremden korkmak yerine sağlam binalar yapmamız gerekiyor. Türkiye'de her zaman depremlerle yaşayacağız. Bu yüzden herkesin sağlam evlerde ve binalarda yaşamasını tavsiye ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

