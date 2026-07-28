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Otel ararken yanlışlıkla cezaevine mesaj attı! Gelen yanıt güldürdü

Otel ararken yanlışlıkla cezaevine mesaj attı! Gelen yanıt güldürdü
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Filipinler'de tatil için konaklama arayan bir kadın, yanlışlıkla kadın cezaevinin resmi hesabına mesaj atarak hafta sonu için boş oda olup olmadığını sordu. Cezaevi yönetiminin "Hanımefendi, burası kadın cezaevi" yanıtı ve ardından paylaşılan yazışmalar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • Filipinler'de bir kadın, Baguio'ya hafta sonu gezisi planlarken yanlışlıkla Baguio Kadın Cezaevi'nin sosyal medya hesabına otel rezervasyonu mesajı gönderdi.
  • Cezaevi görevlileri kadına 'Hanımefendi, burası kadın cezaevi.' yanıtını verdi; kadın hatasını fark edip özür diledi.
  • Filipinler Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Bürosu, kadının izniyle yazışmanın ekran görüntüsünü Facebook'ta paylaştı.

Filipinler'in Baguio kentine hafta sonu gezisi planlayan bir kadın, konaklayacak yer ararken yanlışlıkla Baguio Kadın Cezaevi'nin resmi sosyal medya hesabına mesaj gönderdi. Kadın, tesiste kalmak istediğini belirterek hafta sonu için boş oda olup olmadığını sordu.

"HANIMEFENDİ, BURASI KADIN CEZAEVİ"

Cezaevi görevlileri ise kadının mesajına nazik bir dille, "Hanımefendi, burası kadın cezaevi." yanıtını verdi. Hatasını fark eden kadın ise kısa bir özür mesajı gönderdi.

YAZIŞMAYI İZNİYLE PAYLAŞTILAR

Kadının iznini alan Filipinler Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Bürosu (BJMP), yazışmaların ekran görüntüsünü resmi Facebook hesabından paylaştı. Paylaşımda, cezaevlerinin otel olmadığı hatırlatılırken, kurumun gözetimindeki kişilere güvenli ve insani koşullar sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

SOSYAL MEDYADA GÜLÜMSETEN YORUMLAR

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı kullanıcılar olayı esprili bir dille değerlendirirken, "En azından güvenlik sorunu olmazdı" ve "Üç öğün yemek de dahil" şeklinde yorumlar yaptı.

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