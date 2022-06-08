Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç, video çekerek kendisini savundu: Kur'an olduğunu bilmiyordum, aşırı pişmanım - Haberler

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Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç, video çekerek kendisini savundu: Kur'an olduğunu bilmiyordum, aşırı pişmanım

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, bir video çekerek olayla ilgili kendini savundu. Görüntülerde eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, "Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede sınıftaki öğrencinin Kur'an-ı Kerim'i havaya atıp tekmeyle savurması büyük tepki çekti. Olaya karışan 3 öğrenciye örgün eğitim dışına çıkarılma cezası verildi.

VİDEO ÇEKİP KENDİNİ SAVUNDU

Kamuoyunda büyük tepki toplayan olayın ardından Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, bir video çekerek kendini savundu.

"KUR'AN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, "Selamın aleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ınıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-anı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" sözlerine yer verdi.

Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç, video çekerek kendisini savundu: Ku'ran olduğunu bilmiyordum, aşırı pişmanım

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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