Kumluca Belediyesi'nden 'Büyük Aile İftar Buluşması' Etkinliği

KUMLUCA, ANTALYA (ANKA) -

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun düzenlediği "Büyük Aile İftar Buluşması" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katılımıyla düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun yanı sıra Büyük Aile İftar Buluşması'na Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aydın Özer, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cavit Arı, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, İyi Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran Cumhuriyet Halk Partisi Kulumca ilçe Başkanı Arif Kocacık İyi Parti Kulumca İlçe Başkanı Bekir Bircan ve Antalya Büyükşehir Meclis Üyesi Kerem Kaya Turan ve çok sayıda Kumlucalı vatandaş katıldı.

İftarın hemen ardından ev sahibi Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek konuşma yaptı.

"BURADAKİ BİRLİĞİMİZİN DAİM OLMASINI DİLİYORUM"

Başkan Köleoğlu "Kıymetli misafirlerimiz bugün burada 11 ayın sultanı ramazan ayımızın en önemli iftarlarından bir tanesi için toplanmış bulunuyoruz. Bugün bu iftar programına eşlik eden soframızı paylaştığımız herkese çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in de bizlerle birlikte olmasından dolayı çok gururluyum, mutluyum. Karşımızdaki Kumluca Belediyemizin camisini göreve geldiğimizde yüzde elli seviyesinde alıp şu anda ibadet yapılacak seviyeye getirdiğimiz için de çok huzurluyum. Buradaki birliğimizin daim olmasını diliyorum. Bereketli iftar soframızda daima gönüllerimizin bir olması ve dualarımızın kabul olmasını diliyorum. Tarım ve Seracılık Festivalimize yaklaşırken bu iftar yemeğimizle toplandık önce 6-8 mayısta ata sporumuz güreşlerimizi yapacağız akabinde 9 Mayıs'ta Yörük ataşemizi yakacağız ve 14 Mayıs'ta Yörük göçümüzle devam edeceğiz ve şenliklerimizi tamamlamış olacağız. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

"ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KUMLUCA BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE BURADAKİ GÜREŞ ALANIMIZI SPOR TESİSİ YAPACAĞIZ"

Başkan Böcek de "Allah'ımıza Hamt olsun ki bugün 11 ayın sultanı ramazan ayında buradayız beraberiz. Başka programlarımız vardı, Mustafa kardeşimiz Başkanım Kumlucalı hemşerilerin seni bekler dediği için dayanamadım koşarak geldim. Ramazan ayı birlik ve dayanışmanın ayıdır. Mustafa Köleoğlu Başkana ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan bu alanla 18 uygulamasını Kumluca Belediyesi yapacak hemşerilerimindi, siyasi partilerinde, meclis üyesi arkadaşlarımızın da desteğiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Belediyesi iş birliğiyle buradaki güreş alanımızı spor tesisi yapacağız. Tarımla ilgili de Çevre dostu Çiftçi Kart'ını 15.000 çiftçi kardeşimizle paylaşmaya buradan başlatıyoruz sonrada yayacağız. Bugün böylesine güzel ve önemli bir akşamda beraber olduk. Uzaktan yakından katılan dostçalarıma, yol arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.