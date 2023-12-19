Küçük ve özel yetenekler büyük başarılara imza attı

Uşak Belediyesi tarafından sportif faaliyetler için yaptığı yatırımlar meyvelerini topluyor. Uşak Belediyesince faaliyete geçirilen spor komplekslerinde ve Uşak Belediyesi Spor Kulübü antrenörlerinin ellerinde yetişerek alanlarında dereceler elde eden 3 genç yetenek Başkan Çakın'ı ziyaret etti. Genç sporcularla gurur duyduğunu ifade eden Çakın, "Yatırımlarımızın neticesinde başarılı geri dönüşler olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor ve yaptığımız yatırımların boşa gitmediğini ortaya koyuyor" dedi.

Başarılı gençler yüzme sporunda aldıkları dereceler ile Uşak'ı temsil ederken aynı zamanda ailelerinin de göğsünü kabarttı. Kendi branşlarında derece alan Bilge Kağan Yılgın, Masal Su Alak ve Mehmet Fatih Karahan, aileleriyle beraber gerçekleştirdikleri makam ziyaretinde Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından tebrik edildi. Başkan Çakın, yapılan yatırımların bu tarz başarılarla taçlandığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, spor alanında daha fazla proje üretmek için de cesaretlendiklerinin altını çizdi.

Başkan Çakın'dan sporculara tam destek

Alanlarında başarı elde eden birbirinden değerli sporcuları ve ailelerini makamında misafir eden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gururlandığını belirterek, "Uşak Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan sporcularımız Fatih, Bilge ve Masal Su katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılar ile milli takımlarda yer almak için önemli bir adım atmış oldular. Tabii bütün bu başarının arkasında özellikle belediyemiz tarafından altyapıya yapılmış olan yatırımların da büyük önemi var. Sporcularımız Esentepe'de yapmış olduğumuz Şehit Mehmet Kara Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'muzda çalışmalarını sürdürüyor. Yatırımlarımızın neticesinde başarılı geri dönüşler olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor ve yaptığımız yatırımların boşa gitmediğini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz aylarda faaliyete giren yarı olimpik yüzme havuzumuzda hem kulübümüz bünyesindeki sporcularımız turnuvalara hazırlanabiliyor hem de vatandaşlarımız düzenlemiş olduğumuz kurslarla yüzme eğitimi alabiliyor" dedi.

"Belediye olarak spora büyük yatırımlar yaptık"

Son yıllarda bireysel sporlara ve amatör sporlara çok büyük yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çakın, "Havuzumuz çok büyük bir ilgiyle karşılaştı, bu da bizi yeni yatırımlar yapma konusunda daha da cesaretlendirdi. Şu an sporun birçok değişik branşında hem kurslar devam ediyor hem de belediyemizin spor kulübünde yer alan sporcularımız belediyemiz ve şehrimiz adına çeşitli turnuvalarda yarışıyorlar ve gün geçtikçe yeni başarılar elde ediyorlar. Türkiye, özellikle son 20 yılda altyapıya yapılmış olan yatırımlarla büyük başarılar elde etmeye başladı. Bütün bu olimpik başarıların arkasında çok ciddi bir tesisleşme var. Bu anlamda Uşak Belediyesi olarak bizler de aynı istikamette çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şehit Mehmet Kara Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu çok güzel bir örnek oldu bizler için. Bundan sonraki süreçte de yeni tesisler ile farklı spor dallarından güzel başarıların gelmesini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gençler Uşak'ı gururlandırdı

Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan 14 yaşındaki Bilge Kağan Yılgın 100 metre kurbağalama, 200 metre karışık, 100 metre serbest, 100 metre kelebek, 800 metre serbest, 400 metre serbest ve 200 metre serbest stillerinde otizm milli takım barajını geçerek elde ettiği derece ile milli takıma girmeye hak kazandı.

Çok gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade eden Bilge Kağan Yılgın, "7 senedir yüzüyorum bu sporun bende çok ayrı bir yeri var. Uşak Belediyesi'nin yapmış olduğu Şehit Mehmet Kara Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Havuz çok güzel, Uşak Belediyesi bu tesisi açarak ve beni de spor kulübü bünyesine katarak bana en büyük yardımı sağladı. Başarımda Uşak Belediyesi'nin büyük bir payı var. Benim gibi sporcu olan ya da başlamak isteyen arkadaşlarım azimle çalışsınlar ve asla yapamam demesinler" dedi.

Denizli'de gerçekleşen Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Şampiyonası'nda, Türkiye onuncusu olan 12 yaşındaki Masal Su Alak üstün başarısı ile Milli Takım seçmelerine de hak kazandı. Alak; 50 metre serbest A4 barajını, 50 metre kelebek A3 barajını, 100 metre serbest A3 barajını, 400 metre serbest A2 barajını geçerek altın madalya sahibi oldu.

Küçük yaşta büyük başarılar yakalayan Masal Su Alak, "Başarılarım sayesinde burada olduğum için çok mutluyum. Uşak Belediyesi Spor Kulübündeyim antrenmanlarımızı da Şehit Mehmet Kara Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapıyorum. Önceden bana yetersiz gelen bir havuzda çalışma yapıyordum ama yarı olimpik havuz açıldığından beri daha güzel ve verimli çalışabiliyorum. Geleceğimize katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Yeni hedeflerim milli takıma girmek ve sonrasında yurt dışına çıkmak" ifadelerini kullandı.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Down Sendromlu kategorisinde Türkiye dördüncüsü olan Mehmet Fatih Karahan'da; 50 metre, 100 metre, 200 metre serbest ve 50 metre kelebek stillerinde başarı yakaladı. 7 yıldır yüzme sporuyla ilgilenen Karahan, daha çok çalışacağını belirterek Uşak'ı dünyada temsil etmek isteğinin altını çizdi. - UŞAK