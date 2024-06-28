Muğla'da Kötekli Kavşağı için acele kamulaştırma kararı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Denizli, Aydın ve Antalya'ya ulaşımın sağlandığı akıllı kavşakta yapılacak alt ve üst yapı ile sanat yapıları dolayısıyla çevresinde bulunan araziler için Cumhurbaşkanlığı kararı ile alınan 'acele kamulaştırma' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kötekli Kavşağı olarak bilinen ve birçok şehri birbirine bağlayan kavşak, sürücüler için ciddi bir sorun haline gelirken, araç yığılmalarına sebep oluyordu. Bölgede artan nüfusla birlikte kavşakta kilometrelerce trafik oluşurken, sürücüler zor anlar yaşıyordu. Yıllardır çözüm bekleyen ve 31 Mart yerel seçimleri öncesi başlayan çalışma seçim sonrası 'turizm sezonu' nedeniyle askıya alınmıştı. Aynı bölgede bulunan arazi sahipleri ile yaşanan anlaşmazlık sonrası sorun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'acele kamulaştırma' kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak çözüme kavuştu.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, "Muğla-Kale Yolu Km: 0+000-24+000 ve Km: 41+900-74+142 arası toprak tesviye, sanat yapıları, köprü, üstyapı ve BSK işi kapsamında, Km: 0+000'da bulunan ve farklı seviyeli kavşak olacak şekilde planlanan Kötekli Kavşağı'nın yapımı amacıyla, ekli krokide gösterilen proje güzergahına rastlayan kesimde ihtiyaç duyulan Muğla ili, Menteşe ilçesi, Karabağlar, Emirbeyazıt ve Kötekli mahalleleri sınırları içerisindeki taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi. - MUĞLA