Kooperatifçiliğin bugünü ve geleceği Kastamonu'da masaya yatırıldı

TR82 Bölgesi'nde 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında Kalkınma Arayışlarında Kooperatifçiliğin Bugünü ve Geleceği" teması ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından panel düzenlendi. Panelde konuşan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, "Bölgemizin özgün ürünlerinin markalaşması ve ticarileşmesi yönünde çalışmalarımızı güçlendireceğiz" dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Toplantı Salonu'nda düzenlenen panelde, tarımsal örgütlerin mevcut durumu üzerine gerçekleştirilen sunumun ardından, panelistler tarafından küresel ve ulusal düzeyde kooperatifçilik konularında değerlendirmeler yapıldı.

"Bölgemizin özgün ürünlerinin markalaşması ve ticarileşmesi yönünde çalışmalarımızı güçlendireceğiz"

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, panelde yaptığı konuşmada kooperatiflerin yalnızca bir ekonomik model olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, ortak emeğin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Ajans olarak yerel kalkınmayı destekleyen programlarla bu anlayışı sahada hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade eden Genel Sekreter Genç, "Kadınların iş gücü potansiyelini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kadın Kooperatiflerine Yönelik Sonuç Odaklı Program kapsamında makine ve ekipman desteğinden markalaşmaya, ürün tasarımı ve dijital pazarlamaya kadar birçok alanda kooperatiflerimize destek sunduk. Kadın emeğini görünür kılmak amacıyla oluşturduğumuz 'Gücüm Emeğim' markasıyla 2024-2025 döneminde 257 kadın girişimcimize ulaştık; dijital pazarlama, finans yönetimi, sürdürülebilirlik ve yapay zeka uygulamaları gibi alanlarda kapasitelerini geliştirdik" dedi.

Ajansın, tarımda verimlilik ve katma değerin artırılmasına yönelik uygulanan programlara ilişkin de bilgi veren Genç, "Yürüttüğümüz programlarla üretici örgütlerinin tanıtım, pazarlama ve sürdürülebilir üretim kapasitelerini güçlendirmeye devam ediyoruz. Batı Karadeniz Kalkınma Programı (BAKAP) kapsamında kırsal kalkınmayı destekleyen model projeler hayata geçirildi, su ürünleri, seracılık, süt ve bal işleme, ortak makine parkları, güneş enerjili sulama gibi alanlarda önemli yatırımlar yapıldı. Ayrıca Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile süt toplama, Siyez ve çeltik işleme, silaj yapma, mısır kurutma ve seracılık gibi çok sayıda projeye destek sağlandı. TR82 Bölgesi'nde kooperatifler, üretimden pazarlamaya, yerelden dijitale uzanan dönüşümün öncüleri olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli yeni nesil kooperatifçilik anlayışıyla birleştirerek kadınların, gençlerin ve üreticilerin emeğiyle güçlenen bir kalkınma hikayesi yazmamız mümkündür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Anadoludakiler" projesi ile yerel üreticilerin dijital ortamda desteklenmesi ve geleneksel kültürün yaşatılması hedeflenmektedir. Bu vizyon doğrultusunda 2026 yılında hayata geçirilecek '81 İl 81 Ürün' programıyla birlikte, ajans olarak bölgemizin özgün ürünlerinin markalaşması ve ticarileşmesi yönündeki çalışmalarımızı daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Tarımsal örgütlerin mevcut durum, kapasite geliştirme ve ihtiyaç analiz raporunun sunumu yapıldı

KUZKA tarafından hazırlanan ve TR82 Bölgesi'nde bulunan Çankırı, Kastamonu, Sinop'taki tarımsal örgütlerin mevcut durumunu ve yeni nesil kırsal kalkınma çerçevesinde kapasite geliştirme ihtiyaçlarının analiz edildiği rapora ilişkin Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Kan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda tarımsal örgütlerin, performans, pazarlama, dijitalleşme ve yenilikçilik gibi alanlarda elde edilen verileri paylaşan Prof. Dr. Kan, tarımsal örgütlerin karşılaştığı sorunlar ile kurumsal, finansal ve teknolojik kapasitelerinin artırılmasına yönelik stratejik çözüm önerilerini katılımcıların dikkatine sundu.

Panelde ayrıca KUZKA tarafından hazırlanan "Yeni Nesil Kırsal Kalkınma İçin Tarımsal Örgütlerin Mevcut Durumu ve Gelecek İçin Kapasite Geliştirme Proje" raporu, TR82 Bölgesi'ndeki tarımsal örgütlenmeye dair elde edilen tespitler davetlilerle paylaşıldı. Panelin öğleden sonraki bölümünde ise moderatörlüğünü Kastamonu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Kandemir'in yaptığı "Küresel ve Ulusal Düzeyde Kooperatifçilik - Kooperatifçiliğin Kalkınmaya Katkıları ve Arayışlar" üzerine; Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve KIRKYOL Kırsalda Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, BM Gıda ve Tarım Örgütü-FAO Türkiye Program Destek Uzmanı Ali Ağören, Avrupa Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Örnek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Burak Yardımcı Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Tarımsal Kalkınma Birim Başkanı Dr. Turgay Yıldız'ın konuşmacı olduğu bir panel gerçekleştirildi.

Panel, konuşmalar sonrasında katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve teşekkür plaketlerinin takdimi ile sona erdi. - KASTAMONU